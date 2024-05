Slăbește rapid și sănătos cu zeamă de varză

Dieta cu zeamă de varză este o cale foarte scurtă spre a scăpa de kilogramele nedorite. În plus, aceasta este și o minunată metodă de detoxifiere a organismului. Cura de slăbire cu zeamă de varză murată te va ajuta să "topești" două kilograme în patru zile.

Pregătirea corpului pentru sezonul estival începe în general imediat după Paște, când putem spune că am terminat cu sărbătorile ce presupun mese încărcate și preparate tradiționale care ne încântă, dar care se și depun sub formă de "colăcei" pe abdomen sau de "aripioare" pe fund și șolduri. Adeptele curelor de slăbire sănătoase pot încerca în acest an dieta cu zeamă de varză murată, mai ales acum, când butoaiele puse la începutul sezonului rece sunt aproape goale.

Varza murată în sine este un aliment probiotic, fiind obținută prin fermentare. Și ea, și zeama de varză conțin o mulțime de bacterii benefice pentru organism, precum Lactobacillus, dar și enzime digestive și multă vitamina C.

Dieta cu zeamă de varză, pe zile

Dieta cu zeamă de varză este ciclică și se poate ține până când ajungi la greutatea dorită. Atenție! Această cură se poate urma doar dacă nu suferi de edeme, boli cardiace, insuficiență renală sau hepatică ori ascită; în aceste cazuri, cantitatea mare de sare din varza murată poate crea probleme de sănătate.

Iată care este meniul pentru dieta cu zeamă de varză murată; acesta trebuie dublat de consumul a cel puțin doi litri de apă pe zi.

Ziua 1

Mic dejun: fresh din două portocale cu fulgi de ovăz

Prânz: grătar de pui cu salată de murături și o felie de pâine integrală

Gustare: o cană cu zeamă de varză

Cină: o porție mare de ciorbă și două felii de pâine integrală

Ziua 2

Mic dejun: salată de fructe cu miere și nuci sau semințe

Prânz: o porție mare de ciorbă sau două felii de pâine

Gustare: pește cu legume sau lămâie

Cină: o cană cu zeamă de varză

Ziua 3

Mic dejun: o cană cu zeamă de varză

Gustare: o banană

Prânz: pește cu legume sau lămâie și o felie de pâine integrală

Gustare: un iaurt

Cină: brânză cu legume și două felii de pâine integrală

Ziua 4

Mănâncă normal, însă fără a consuma dulciuri și produse făinoase.

Din ziua 5 se reia meniul din primele trei zile, iar apoi urmează o nouă zi de pauză. Poți repeta acest ciclu până când ajungi la greutatea dorită.