Ce este alimentația intuitivă, noul trend de pe internet. Nutriționistă: „Respinge cultura dietelor. Tu decizi ce și cât să mănânci”

Au trecut vremurile dietelor la modă și ale restricțiilor drastice. Utilizatorii rețelelor sociale lasă în urmă aceste tendințe și adoptă o nouă abordare: alimentația intuitivă.

„Alimentația intuitivă se bazează pe încrederea în semnalele de foame ale corpului. Tu decizi ce și cât să mănânci, în funcție de ele”, explică Jinan Banna, nutriționist dietetician licențiat și profesor de nutriție la Universitatea din Hawaii.

„Această abordare respinge cultura dietelor. Evită judecățile legate de mâncare și pune accentul pe încrederea în propriul corp.”

Această perspectivă mai conștientă și mai echilibrată asupra mâncării a început să prindă tot mai mult, în special pe TikTok.

Sub hashtagul #intuitiveeating, există peste 200.000 de postări în care utilizatorii povestesc cum li s-a îmbunătățit relația cu mâncarea în momentul în care au renunțat la numărarea macronutrienților și au început pur și simplu să mănânce atunci când le era foame.

Deși tendința a devenit populară recent, Taylor Swift pare să fi adoptat acest stil de viață încă de acum 15 ani.

„În timpul săptămânii încerc să mănânc sănătos — salate, iaurt și sandvișuri. Fără băuturi zaharoase. Încerc să păstrez mesele mai ușoare”, declara Swift pentru WebMD în 2010.

„Dar nu fac nimic exagerat sau rigid. Nu-mi place să-mi impun prea multe reguli inutile. Știm cu toții ce este sănătos, prin bun-simț”.

În weekend, artista își permitea „mâncărurile de confort” — înghețată, biscuiți, burgeri — și băuturile preferate de la Starbucks, cum ar fi latte-urile cu dovleac condimentat.

„Nu voi renunța niciodată la ceea ce iubesc”, spunea ea.

„Toate alimentele își pot găsi locul, în moderație. O gândire rigidă nu ajută pe nimeni.”

Banna confirmă că abordarea lui Taylor Swift din 2010 se aliniază perfect principiilor alimentației intuitive — și o recomandă tuturor.

„Nu ar trebui să avem o abordare extrem de rigidă în privința alimentației. Este un fapt că toate alimentele își pot găsi locul, în moderație”, explică nutriționista.

„O mentalitate rigidă nu este utilă și poate provoca probleme legate de imaginea corporală sau de relația cu mâncarea.”

Studiile arată că alimentația intuitivă este asociată cu:

o sănătate psihologică mai bună,

un risc mai scăzut de tulburări alimentare,

mai puține episoade de supraalimentare

și o stabilizare mai bună a greutății în timp.

Totuși, tranziția către acest stil poate fi dificilă la început, spune Banna.

„Când o persoană trece la alimentația intuitivă, îi poate fi greu să-și acorde permisiunea de a mânca orice. Uneori, oamenii ajung să mănânce peste măsură când reiau consumul alimentelor de care s-au privat înainte.”

Este esențial să învățăm să facem diferența între foamea reală și foamea emoțională (sau mâncatul din plictiseală).

„Dacă îți este fizic foame, s-ar putea să te simți obosit, iritat sau să auzi cum îți chiorăie stomacul. Probabil că orice tip de mâncare te va satisface”, explică Banna pentru cnbc.com.

„Dar, dacă e vorba de foame emoțională, stomacul tău va fi liniștit. Poate că îți dorești ceva anume, de exemplu după ce vezi o reclamă la mâncare sau când te simți stresat. În acest caz, e posibil să te simți vinovat după ce mănânci.”

„E important să acceptăm ideea că putem consuma toate alimentele, în moderație — și că nu există mâncăruri bune sau rele în mod absolut”, conchide specialista.

