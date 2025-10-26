Șapte sfaturi pentru a rămâne sănătos pe timp de iarnă. Ce alimente se recomandă să consumi

Fie că încerci să te bucuri de peisajele iernii pe o pârtie de ski sau să te expui la soare pe o plajă tropicală, este esențial să îți menții obiceiurile alimentare sănătoase și să urmezi câțiva pași simpli, dar importanți. Iarna nu trebuie să însemne sedentarism sau mese grele, din contră, poate fi momentul perfect pentru a-ți redescoperi echilibrul.

1. Profită de fructele și legumele de sezon

Iarna aduce o mulțime de opțiuni delicioase și pline de vitamine: grapefruit, kiwi, mandarinele și portocalele sunt doar câteva dintre ele. Încearcă să incluzi fructe la micul dejun, iar la mesele principale adaugă mereu o porție în plus de legume. Broccoli, morcovii și conopida sunt perfecte pentru supe sau garnituri hrănitoare.

Dacă nu ai mereu la îndemână legume proaspete, varianta congelată este o soluție excelentă – la fel de sănătoasă și foarte practică.

2. Ia-ți timp pentru o ceașcă de ceai

Ceaiul are o istorie îndelungată și, în ultimii ani, numeroase studii i-au evidențiat beneficiile. Ceaiul negru și cel verde sunt bogate în flavonoide – antioxidanți naturali care contribuie la sănătatea vaselor de sânge și pot reduce riscul de boli cardiovasculare.

Desigur, cei care beau ceai tind și să adopte un stil de viață mai echilibrat, consumând în paralel mai multe legume, fac mai multă mișcare și au mai puțin stres. Așa că, de ce să nu combini toate aceste lucruri bune iarna asta? Savurează o ceașcă de ceai, plimbă-te zilnic și bucură-te de un plus de energie.

3. Mâncăruri calde și reconfortante

Iarna e sezonul perfect pentru tocănițe, supe și mâncăruri gătite lent. Umple-ți farfuria cu legume colorate și adaugă fasole roșie, năut, linte sau boabe de soia pentru un plus de fibre. Încearcă să alegi carne slabă, fără grăsime, și folosește supă cu conținut redus de sare. Gătește o porție mai mare, iar resturile pot deveni un prânz perfect pentru a doua zi. Pentru desert, poți coace în cuptor fructe.

4. Alege porțiile potrivite

Iarna avem tendința să mâncăm mai mult, mai ales când vine vorba de paste, orez sau cartofi. Însă echilibrul este cheia. Controlează dimensiunea porției și lasă loc în farfurie pentru mai multe legume. Un truc simplu: folosește farfurii mai mici și așteaptă 20 de minute înainte de a-ți mai pune o porție. Corpul are nevoie de timp pentru a simți sațietatea.

5. Fii activ chiar și în interior

Dacă vremea nu te motivează să mergi la plimbări, mută activitatea în casă! Poți încerca yoga, dans, bowling, fotbal de sală sau chiar înot într-o piscină acoperită. Important este ca mișcarea să fie distractivă și socială. Implică prieteni sau familie și transformă exercițiile într-un obicei plăcut. Dacă nu ești un înotător experimentat, poți face mișcări ușoare de aerobic în apa puțin adâncă.

6. Redu timpul petrecut pe scaun

Dacă petreci mult timp acasă, transformă momentele sedentare în oportunități de mișcare. Poți face stretching sau sărituri ușoare în timp ce te uiți la serialul preferat. Grădinăritul, curățenia sau dansul în sufragerie sunt forme excelente de activitate. Dacă ai un ceas sau o brățară de fitness, setează-ți un obiectiv zilnic de pași și încearcă să menții același nivel de activitate ca în lunile calde.

7. Îmbracă-te bine și plimbă-te afară

Dacă vremea e blândă, nu ezita să ieși la o plimbare. Chiar dacă e frig, te vei încălzi rapid odată ce te miști. Mergi pe jos la cumpărături, urcă scările în loc să iei liftul sau mergi cu bicicleta la destinațiile apropiate. Dacă vrei un plus de motivație, alătură-te unui grup de prieteni care împart aceeași pasiune pentru plimbări.

