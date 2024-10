Medicii avertizează asupra pericolelor "dietei Jeremy Clarkson". Legenda Top Gear a fost la un pas de moarte

Jeremy Clarkson și-a șocat fanii săptămâna aceasta după ce a dezvăluit că o problemă cardiacă l-a adus la un pas de moarte".

Prezentatorul Grand Tour, care a trebuit să fie supus unei intervenții chirurgicale de urgență pentru a evita un atac de cord iminent, a declarat că a început să se simtă rău în vacanță. Dar după ce s-a întors la ferma sa din Cotswolds, bărbatul în vârstă de 64 de ani a devenit "transpirat", a simțit "o strângere în piept" și "ace" în brațul stâng.

După ce a solicitat ajutor medical, medicii i-au spus lui Clarkson că un atac de cord potențial fatal era "poate" la câteva zile distanță și i-au montat un stent pentru a menține arterele deschise.

Așadar, ce știm despre dieta și stilul de viață al prezentatorului de 1,80 m care l-ar fi putut pune în pericol - și ce spun experții că am putea învăța din greșelile sale?

Alcoolul

Anul trecut, jurnalistul auto a recunoscut că "bea mult prea mult vin", iar partenera sa Lisa Hogan a dezvăluit ulterior că cei doi "beau de obicei cel puțin două sticle pe noapte". În 2015, o interdicție temporară autoimpusă privind consumul de alcool i-a permis fostului prezentator Top Gear să economisească 500 de lire sterline pe săptămână. Dar anul trecut, el a declarat pentru Sunday Times: "Pentru mine, a nu bea este ca și cum aș face o ridicare de mâini. Este posibil din punct de vedere tehnic pentru puțin timp, dar o săptămână?"

NHS (sistemul de sănătate publică al Regatului Unit) recomandă ca oamenii să nu consume mai mult de șase pahare de vin sau halbe de bere - pe săptămână. Așadar, obiceiul lui Clarkson de a bea două sticle pe noapte depășește cu ușurință această limită.

Toți oamenii de știință sunt de acord că un consum excesiv de alcool poate afecta definitiv ficatul, poate provoca o serie de tipuri de cancer și poate crește tensiunea arterială. Alcoolul exercită o presiune asupra mușchiului inimii și poate duce la apariția bolilor cardiovasculare (BCV), ceea ce crește riscul de infarct și accident vascular cerebral. Consumul excesiv de alcool - uneori definit prin consumarea a cinci băuturi în decurs de două ore - poate face ca inima să bată neregulat, declanșând simptome precum dificultăți de respirație, oboseală și creșterea tensiunii arteriale.

Organizația Mondială a Sănătății estimează că alcoolul ucide anual trei milioane de oameni în întreaga lume.

Dieta yo-yo

Clarkson a mărturisit de mult timp încercările de a scăpa de kilograme și de a-și revizui stilul de viață în încercarea de a "fi în formă" și activ. Nu a spus niciodată cu exactitate cât a cântărit când a fost cel mai greu. Dar în 2019, el a recunoscut că a pierdut un număr impresionant de două kilograme după ce a adoptat o dietă strictă de salate și ciclism în timpul unei călătorii în Vietnam.

"Pur și simplu au o dietă mai bună acolo", a declarat el la The Jonathan Ross Show. Cu toate acestea, luni mai târziu, el a acumulat greutatea "din nou - și un pic mai mult", după ce a comandat "500 de cutii de [vin] rose". În august 2022, după ce și-a dat seama că niciuna dintre cămășile sale "nu i se mai potrivește", el a declarat că a instalat o sală de gimnastică improvizată în grădină și a angajat un instructor promițând să slăbească.

O altă problemă de sănătate, în octombrie 2023, l-a determinat să piardă un kilogram după ce a suferit o operație pentru a-i fi îndepărtat un chist de pe spate.

Anul trecut, prezentatorul emisiunii Who Wants To Be A Millionaire a recunoscut că, deși face "ocazional eforturi să fie sănătos", bărbații "nu pot trăi doar din pepeni și sfeclă". Pierderea rapidă în greutate, doar pentru a o pune din nou la loc - dieta yo-yo - este o capcană în care mulți cad. Un studiu a arătat că 60 % dintre persoanele care slăbesc vor încerca până la 20 de diete de-a lungul vieții și tot nu vor reuși să țină kilogramele departe.

Cu toate acestea, această metodă a fost învinovățită de mult timp pentru o serie de probleme de sănătate, inclusiv dezechilibre hormonale și osteoporoză. Un studiu american din 2022 a constatat, de asemenea, că dieta yo-yo ar putea crește riscul de boli de inimă și diabet mai târziu în viață, deoarece pierderea și creșterea repetată în greutate înrăutățește funcția inimii și a rinichilor.

Experții sunt de părere că de vină este stresul pe care îl exercită asupra organismului perioadele succesive de creștere în greutate. Celebrități precum Renee Zellweger și Christian Bale s-au plâns de efectele dietei yo-yo asupra sănătății, după ce s-au îngrășat sau au slăbit pentru roluri. Zellweger a declarat că trupul ei era "distrus" la sfârșitul filmărilor pentru Bridget Jones și că a avut un atac de panică, îngrijorată de faptul că ar putea lua în greutate într-o perioadă scurtă de timp. Iar Bale a spus că a devenit "foarte bolnav" după ce s-a îngrășat, după ce a scăzut la 55kg pentru filmul The Machinist din 2004.

Ozempic

La începutul anului 2023, Clarkson a dezvăluit că ia acum un medicament "magic" împotriva grăsimilor, în încercarea de a pierde în greutate și de a evita diabetul de tip 2. Fostul prezentator Top Gear, în vârstă de 62 de ani, a afirmat că Ozempic are deja un efect "extraordinar".

Administrat sub formă de injecție o dată pe săptămână, medicamentul - pe care starul l-a descris ca fiind "cu adevărat incredibil" - suprimă drastic pofta de mâncare, ajutând oamenii să învingă îngrășarea prin consumul mai mic de alimente. În rubrica sa din Sunday Times, gazda Grand Tour a declarat: "Beau mult prea mult vin, mănânc mult prea multe bucăți de ciocolată Cadbury's Fruit & Nut și beau un litru de lapte înainte de culcare în fiecare seară. "Doar dacă nu este o bere în frigider. Caz în care o voi bea în schimb. Dar după ce a făcut injecția, "pot deschide frigiderul, unde se află o jumătate de pui și o sticlă suculentă de rose, și nu vreau nici una, nici alta", a adăugat el. 'Desigur, va trebui să introduc un echilibru în viitor, altfel, știi tu, voi muri. Dar deocamdată este extraordinar".

Cu toate acestea, la începutul acestui an, el a recunoscut că "nu a slăbit deloc" și că "doar s-a îngrășat". Iar luna trecută, înainte de ultimul episod din The Grand Tour, el a dezvăluit că este "prea bătrân și prea gras pentru a se urca în mașinile care îmi plac".

Semaglutida este ineficientă la aproximativ 10 până la 15% dintre persoane - așa-numitele nerespondente. Medicamentul poate provoca, de asemenea, efecte secundare care variază atât în frecvență, cât și în severitate. Problemele includ greață, constipație, diaree, oboseală, bătăi rapide ale inimii, dureri de stomac, dureri de cap și amețeli, care pot determina pacienții să renunțe la medicament. Simptome bizare, cum ar fi căderea părului, au fost, de asemenea, raportate în rândul unor pacienți. Cercetările arată că chiar și pacienții care pierd mult în greutate datorită injecțiilor se îngrașă din nou atunci când întrerup tratamentul. Acest lucru i-a determinat pe experți să sugereze că Ozempic și medicamentele similare trebuie luate pe viață pentru ca acestea să funcționeze.

Carne roșie

Discutând despre încercarea sa eșuată de a scăpa de kilograme folosind Ozempic, Clarkson a recunoscut în acest an că a fost din cauză că a fost "înconjurat de toată această mâncare grozavă". Într-un interviu recent, el a spus: "Ieri dimineață am avut slănină de mistreț. Dumnezeule, nu poți să nu o mănânci. Apoi este vânatul: delicios. Lisa cultivă cartofi ca o nebună". "Am ieșit ieri la plimbare și a trebuit să mă opresc, eram atât de epuizat. Dar plămânii mei sunt probabil mai curați.

În 2015, Clarkson a fost concediat de BBC după ce l-a lovit pe producătorul Top Gear Oisin Tymon în timpul unei dispute nocturne la un hotel din North Yorkshire. Prezentatorul l-a lăsat pe Tymon cu buza însângerată pentru că nu i-ar fi pregătit cina cu friptură după filmări. Se bănuiește de mult timp că mâncatul excesiv poate crește riscul bolilor de inimă și al unor tipuri de cancer. Deși este o sursă bună de proteine, vitamine și minerale, inclusiv fier, zinc și vitamine B, carnea roșie conține un tip de fier numit haem. Cantitățile mari de acest nutrient din dietă au fost asociate cu un risc crescut de cancer intestinal și diabet de tip 2. Consumul excesiv de grăsimi saturate poate duce la un risc crescut de obezitate, un factor de risc pentru diabet.

Unele studii au asociat excesul de sare, care se găsește în cantități mari în carnea procesată, precum șunca, cu riscul de diabet de tip 2, deși dovezile nu sunt concludente. Diabetul de tip 2 crește riscul de atacuri de cord și de accidente vasculare cerebrale, deși Carlson nu a recunoscut niciodată că suferă de această afecțiune. Mulți experți spun că, cu moderație, carnea roșie - mai degrabă decât carnea procesată - poate face parte dintr-o dietă sănătoasă.

Fumat

Clarkson a suferit o problemă de sănătate în 2017, care l-a determinat pe prezentator să renunțe la fumat după ce a fost un fumător înrăit timp de peste 40 de ani, scrie Dailymail.

El se afla în vacanță în Spania când a fost diagnosticat cu pneumonie, iar medicii au observat cât de mult i s-au deteriorat plămânii din cauza efectelor fumatului. Cu toate acestea, în 2023 s-a constatat că guma cu nicotină cu care a înlocuit țigările a jucat un rol în creșterea tensiunii arteriale. La acea vreme, el a declarat: "Acum șase ani, am mușcat glonțul și mi-am înlocuit obiceiul de a fuma 40 de țigări pe zi cu foi după foi de gumă cu nicotină puternică. "Iar săptămâna aceasta, un medic mi-a spus că acest lucru cauzează o creștere îngrijorătoare a tensiunii mele arteriale și că, dacă nu renunț curând, voi suferi de o moarte prematură și chinuitoare".

