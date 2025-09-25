Cum să mănânci ca să slăbești fără prea mult stres. Concluziile unui studiu cu perioade de post

Un studiu recent publicat în Nutrients a analizat impactul TRE (mâncatul cu restricție de timp) asupra parametrilor de rezistență și asupra greutății corporale la adulți sănătoși, fără nicio intervenție formală de exercițiu fizic. Este pentru prima dată când un studiu uman compară direct TRE întârziat și TRE timpuriu într-un grup sănătos, neantrenat, fără intervenții de antrenament.

TRE reprezintă un model alimentar în care hrana zilnică este consumată într-o fereastră specifică. TRE reduce, de regulă, aportul caloric cu aproximativ 20%. Studiile pe animale sugerează că TRE poate îmbunătăți anumite aspecte ale performanței fizice chiar și fără exercițiu, dar dovezile la oameni sunt limitate și mixte.

Performanța fizică și condiția metabolică sunt evaluate prin rezistență aerobă și putere anaerobă. Acestea prezic starea generală de sănătate și riscul viitor de boli cardiometabolice. Puterea anaerobă este legată și de șanse mai mari de menținere a funcțiilor fizice și independenței la vârsta înaintată.

Pe lângă exercițiile fizice (aerobic, rezistență sau intervale de intensitate ridicată), abordările dietetice, precum TRE, contribuie la dezvoltarea capacității fizice. Cercetările arată trei mecanisme principale:

TRE induce perioade prelungite de post, forțând organismul să treacă de la utilizarea glucozei la folosirea acizilor grași și a cetonelor, promovând flexibilitatea metabolică. Studiile pe animale indică și o creștere a producției de mitocondrii, ceea ce optimizează energia.

De asemenea, sincronizează ritmul biologic al corpului, prin consumul de hrană în aceeași perioadă zilnică, ceea ce îmbunătățește răspunsul la insulină, reduce inflamația și crește eficiența musculară. De asemenea, activează autofagia, un proces de reparare celulară care elimină organitele deteriorate, inclusiv mitocondriile, și le înlocuiește cu altele noi, îmbunătățind calitatea mitocondrială și capacitatea antioxidantă.

La persoanele supraponderale sau obeze, TRE duce la scădere în greutate, îmbunătățirea nivelului de colesterol și creșterea sensibilității la insulină. La indivizii deja antrenați, beneficiile TRE pot fi mai modeste, fiind mai util pentru cei neantrenați.

Despre studiu

28 de studenți sănătoși (vârsta medie 23,4 ani; puțin peste jumătate femei) au fost selectați să urmeze TRE timpuriu (eTRE) sau TRE întârziat (dTRE) timp de 4 săptămâni, urmate de o pauză de 2 săptămâni, după care grupurile s-au inversat pentru alte 4 săptămâni.

eTRE: prima masă între 08:00–09:00, ultima masă între 14:00–15:00.

dTRE: prima masă între 12:00–13:00, ultima masă între 18:00–19:00.

Nu a fost permis niciun program de exerciții formale. După fiecare fază TRE, s-au evaluat greutatea corporală, rezistența aerobă și puterea anaerobă.

Rezultate

Greutatea corporală a scăzut cu aproximativ 1,6 kg după eTRE și cu 0,61 kg după dTRE, rezultând o diferență de 0,95 kg favorabilă eTRE.

Rezistența aerobă nu s-a modificat în niciunul dintre tipurile TRE. Puterea anaerobă a crescut cu 21,25 W în eTRE și cu 35,4 W în dTRE, indicând o îmbunătățire mai mare în favoarea TRE întârziat.

Rezultatele sugerează că eTRE poate fi mai eficient pentru pierderea în greutate, probabil datorită evitării cinei și sincronizării mai bune cu ritmurile circadiene. În schimb, dTRE pare mai avantajos pentru performanța anaerobă, deoarece fereastra de masă corespunde mai bine cu ritmul neuromuscular optim pentru activități de intensitate ridicată.

Concluzii

TRE, fie timpuriu, fie întârziat, este asociat cu pierdere în greutate și creșterea puterii anaerobe, în timp ce rezistența aerobă rămâne constantă. eTRE favorizează mai mult pierderea în greutate, iar dTRE performanța anaerobă. Studiile viitoare ar trebui să investigheze dacă aceste beneficii se mențin pe termen lung și dacă se aplică în diverse grupuri de populație.

