Sfaturi de dietă și produse recomandate în cazul problemelor de tranzit intestinal

Constipația și diareea sunt tulburări de tranzit intestinal cu care fiecare dintre noi s-a confruntat la un moment dat. De cele mai multe ori, trec repede și uităm de ele. Există multe soluții pentru astfel de probleme, așa că tot ce trebuie să facem este să o alegem pe cea potrivită pentru noi.

Ca și alte probleme digestive, acestea pot fi însă evitate prin adoptarea unui stil de viață sănătos. Ți-am pregătit câteva sfaturi privind dieta potrivită pentru accelerarea tranzitului intestinal în caz de constipație ori, dimpotrivă, încetinirea acestuia în caz de diaree, precum și câteva soluții utile pentru astfel de probleme.

Reguli alimentare pentru un tranzit intestinal bun

Majoritatea problemelor digestive, inclusiv diareea și constipația, sunt provocate de alimentația incorectă, hidratarea incorectă, sedentarism sau stres. Dacă ținem cont de acest lucru, devine evident faptul că adoptarea unui stil de viață sănătos poate contribui la prevenirea acestora.

Un stil de viață sănătos presupune și o alimentație corectă. Iată câteva recomandări de care ar trebui să ții cont:

Evită consumul de alimente procesate sau care conțin mult zahăr;

Consumă zilnic fructe și legume proaspete;

Caută alimente bogate în fibre; pe lângă fructe și legume, cerealele integrale și nucile sunt alte surse bune de fibre;

Redu consumul de grăsimi, în special a celor saturate;

Bea multe lichide; apa este cea mai bună alegere; mai poți consuma ceaiuri din plante sau lapte; se recomandă evitarea consumului de băuturi carbogazoase sau cafeinizate atunci când ai probleme digestive.

Evită consumul de alcool.[3][6]

Ads

Alte sfaturi care te vor ajuta să ai grijă de sistemul tău digestiv:

Nu te grăbi atunci când mănânci; mestecă încet, bine, și încearcă să faci pauze între îmbucături;

Nu mânca prea mult la aceeași masă; încearcă să reduci porțiile pe care le consumi; este mai bine să ai cinci mese mici decât trei mari;

Stabilește un program pentru mesele zilei și încearcă să-l respecți; nu sări peste mese;

Nu mânca prea mult chiar înainte de culcare; de fapt, cina ar trebui programată cu cel puțin 2-3 ore înainte de somn.[5]

Soluții utile în caz de diaree sau constipație

Constipația este definită ca o reducere a mișcărilor intestinale sau dificultatea de a elimina scaunele. Printre simptomele pe care le pot prezenta persoanele care se confruntă cu această problemă se numără:

Scaune tari;

Durere și disconfort în timpul mișcărilor intestinale;

Senzația de evacuare incompletă;

Distensie abdominală.[9]

Iată câteva soluții la care poți apela:

Ads

Bea apă;

Consumă iaurt și chefir (conțin probiotice iar acestea contribuie la reglarea tranzitului intestinal);[4]

Consumă mai multe fibre (pe lângă cele menționate mai sus, tărâțele de Psyllium, semințele de chia ori cele de in sunt alte surse bune de fibre);

Mănâncă prune sau pere; conțin compuși care pot îmbunătăți digestia;[8]

Bea ceaiuri din plante precum mentă, ghimbir sau senna; ca și prunele și perele, pot favoriza digestia;[7]

Diareea este caracterizată de scaune moi, apoase, frecvente. Din fericire, sunt soluții la care putem apela pentru a încetini tranzitul intestinal:

Mănâncă banane; acestea conțin tanini și amidon rezistent și pot contribui la ameliorarea simptomelor diareei;[1]

Consumă multe lichide pentru a evita deshidratarea;

Mănâncă sau bea alimente și băuturi care conțin sodiu și potasiu;

Consumă alimente cu conținut scăzut de fibre;

Evită băuturile cafeinizate, alcoolul, mâncărurile cu conținut ridicat de grăsimi, fructele și sucurile care conțin fructoză.[2]

Ads

Dacă tulburările de tranzit intestinal persistă sau apar adesea, consultă un medic pentru a primi tratamentul potrivit și a evita apariția unor complicații. De exemplu, în caz de constipație, acesta ți-ar putea recomanda supozitoare. Sfaturile de mai sus pot fi de folos în cazuri ușoare, însă s-ar putea să nu funcționeze pentru toate persoanele. Cere sfatul unui specialist înainte de a le încerca.

Nu uita că un stil de viață sănătos reprezintă cea mai bună modalitate de a preveni apariția unor probleme digestive.

Bibliografie:

Bae, Sun Hwan. “Diets for Constipation.” Pediatric Gastroenterology, Hepatology & Nutrition, vol. 17, no. 4, 2014, p. 203, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4291444/, 10.5223/pghn.2014.17.4.203. Accessed 17 Mar. 2022.

“Diet Strategies for Managing Chronic Diarrhea - IFFGD.” IFFGD, 16 July 2021, iffgd.org/gi-disorders/diarrhea/nutrition-strategies/. Accessed 17 Mar. 2022.

“Healthy Eating When You Have Digestive Problems.” WebMD, WebMD, 31 Mar. 2005, www.webmd.com/digestive-disorders/digestive-disease-eating-healthy. Accessed 17 Mar. 2022.

Ads

Magro, Daniéla Oliveira, et al. “Effect of Yogurt Containing Polydextrose, Lactobacillus Acidophilus NCFM and Bifidobacterium Lactis HN019: A Randomized, Double-Blind, Controlled Study in Chronic Constipation.” Nutrition Journal, vol. 13, no. 1, 24 July 2014, nutritionj.biomedcentral.com/articles/10.1186/1475-2891-13-75, 10.1186/1475-2891-13-75. Accessed 17 Mar. 2022.

”5 Lifestyle Tips for a Healthy Tummy - Eat Well”. 2022, www.nhs.uk/live-well/eat-well/five-lifestyle-tips-for-a-healthy-tummy/. Accessed 17 Mar. 2022.

”Good Foods to Help Your Digestion - Eat Well”. 2022, www.nhs.uk/live-well/eat-well/good-foods-to-help-your-digestion/. Accessed 17 Mar. 2022.

Johnson, Jon. “Nine Herbal Teas for Constipation.” Medicalnewstoday.com, Medical News Today, 30 July 2018, www.medicalnewstoday.com/articles/322624#nine-herbal-teas-for-constipation. Accessed 17 Mar. 2022.

Lever, E., et al. “Systematic Review: The Effect of Prunes on Gastrointestinal Function.” Alimentary Pharmacology & Therapeutics, vol. 40, no. 7, 11 Aug. 2014, pp. 750–758, onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/apt.12913, 10.1111/apt.12913. Accessed 17 Mar. 2022.

Huizen, Jennifer. “Which Foods Are Good for Constipation?” Medicalnewstoday.com, Medical News Today, 27 Jan. 2020, www.medicalnewstoday.com/articles/322382#_noHeaderPrefixedContent. Accessed 17 Mar. 2022.

Ads