Singurul arzător de grăsimi care îți garantează rezultate - FAT BURNER X10, marca Body Line

Pierderea in greutate este o provocare si cu siguranta ai incercat zeci de variante pentru a slabi, dar fara rezultate.

Body Line vine in ajutorul tau cu un supliment creat pentru o slabire sanatoasa si eficienta.

Pastilele de slabit Fat Burner X10 contin 10 ingrediente naturale cu actiune imediata, fara efecte daunatoare.

De ce sa iei - Pastile de slabit Fat Burner de la Body Line? Stimuleaza metabolismului și creșterea semnificativă a ratei cu care corpul tău arde caloriile.

In continuare iti vom prezenta beneficiile pe care le aduce suplimentul pentru slabit Fat Burner.

Ce sunt pastilele de slabit Fat Burner X10?

Fat Burner este un supliment atat pentru femei, cat si pentru barbati care:

Accelerează metabolismul;

Amplifică arderea grăsimilor;

Ajută la blocarea absorbției carbohidraților;

Crește producția de energie;

Suprimă pofta de mâncare si cea de dulce;

Întărește imunitatea;

Îmbunătățește rezistența mentală + fizică;

Cum te pot ajuta ingredientele pe care le contine Fat Burner X10?

Carnitina – este un tip de aminoacid care aduce beneficii nivelurilor de energie prin transportul acizilor grași în mitocondrii, unde pot fi arși și utilizați ca și combustibil.

Atunci când este combinată cu dietă și exerciții fizice, sporește și mai mult pierderea în greutate.

Extract de ceai verde – bogat în catechine, duce la reduceri semnificative ale masei de grăsime, greutatea corporală și circumferința taliei. Accelerează metabolismul și stimulează arderea grăsimilor, pentru a ajuta la îmbunătățirea pierderii în greutate pe termen lung.

Extract de boabe de cafea verde – conține acid clorogenic, ce este usor de absorbit odată consumat și ajută organismul să ardă glucoza și grăsimea stocată pentru energie.

De asemenea, poate reduce inflamația (o cauză principală a diabetului și a altor probleme metabolice), poate încetini eliberarea zahărului în fluxul sanguin și poate ajuta la reglarea eliberării insulinei, care aduce glucoza în celule.

Apple cider extract – contribuie la creșterea senzației de sațietate, slăbește pofta și îmbunătățește digestia.

Bitter orange extract – deosebit de bogat în pectină, un tip de fibre solubile despre care s-a demonstrat că promovează sațietatea și reduce pofta de mâncare, pentru a sprijini pierderea în greutate.

Guggul extract – crește producția de hormon tiroidian. Deoarece acest hormon este implicat în descompunerea proteinelor, grăsimilor și carbohidraților, promovează pierderea în greutate.

Rhodiola extract – cunoscută și sub denumirea de „rădăcina de aur”, este o plantă adaptogenă cu putere extraordinară de ardere a grăsimilor, de îmbunătățire a energiei și de stimulare a concentrării și focusului.

Raspberry ketone extract – ajută la prevenirea obezității și la activarea metabolismului lipidelor.

Reishi mushroom – echilibrează nivelul hormonilor, îmbunătățește funcția inimii și a ficatului, stabilizează nivelul zahărului din sânge, sprijinind gestionarea greutății.

Griffonia simplicifolia extract (5 HTP) – stimulează sinteza serotoninei, care promovează sentimente de bine, calm, securitate personală, relaxare, încredere și concentrare.

Iod – Iodul este considerat unul dintre nutrienții vitali ai organismului, responsabil pentru reglarea funcției tiroidei, susținând un metabolism sănătos.

Crom – Un aport mai mare de crom este asociat cu o reducere a țesutului adipos (acumularea de grăsime pe corp) și o alimentație mai controlată.

Sub ce forma gasim suplimentul Fat Burner X10?

Fat Burner, marca Body Line poate fi achizitionat sub forma de capsule si lichid (miere de albine).

Forma lichidă a suplimentelor asigură cea mai mare asimilare posibilă a nutrienților în corp.

Aproximativ 98% dintre suplimentele ingerate sub formă lichidă, pot fi folosite de corpul tău în decurs de 15 până la 30 minute.

De cate feluri este suplimentul Fat Burner x10?

S-au creat doua formule:

Formula de zi – Fat Burner X10

Formula de noapte – Fat Burner Night.

In Fat Burner Night – capsula de slabit - se va gasi in plus fata de formula de zi, melatonina.

Melatonina este hormonul care induce somnul, te vei simti mai odihnit a doua zi și impreuna cu celelalte ingrediente natural, stimulează metabolismul, reduce senzația de foame din timpul nopții și accelerează procesul de ardere a grăsimilor.

Cum se administreaza Fat Burner?

Pastile de slabit Fat Burner X10: Consuma 2 capsule dimineața, pe stomacul gol (ajută la asimilarea completă).

Pastile de slabit Fat Burner Night: Consuma 1 capsula seara, cu 30 minute inainte de somn.

Borcan cu miere Fat Burner X10: Consuma o porție pe zi, o linguriță 10 g - dimineața imediat după trezire sau între mese.

Borcan cu miere Fat Burner Night: Consumă o linguriță - 10g - înainte cu 30 minute de somn.

De asemenea, aveti posibilitatea de a achizitiona direct pachetul Day&Night capsule si Day&Night borcan miere

Mod de administrare Day&Night capsule:

FAT BURNER X10 - Consumă 1 capsulă dimineața, pe stomacul gol (ajută la asimilarea completă). > FAT BURNER NIGHT - O capsulă înainte cu 30 minute de a merge la culcare (somn).

Mod de administrare borcane miere Day&Night:

Fat Burner X10: Consumă o porție pe zi, o linguriță 10g – dimineața imediat după trezire sau între mese.

Slabit rapid cu Fat Burner Night: Consumă o linguriță – 10g – înainte cu 30 minute de somn.

De la ce varsta se poate administra Fat Burner?

Recomandam utilizarea pastilelor de slabit Fat Burner X10, cat si a mierii Fat Burner, dupa varsta de 18 ani.

Ce contraindicatii au pastilele de slabit Fat Burner X10?

Nu se recomanda femeilor insarcinate sau care alapteza.

Persoanele care au hipertensiune nu sunt afectate, dar este bine sa inceapa cu cate 1 capsula pe zi, timp de 2 saptamani. Eventual si una la 2 zile. Ca sa observe reactiile organismului. Pastilele de slabit, nu numai ca nu au efecte secundare, dar in mod normal, ajuta la reglarea tensiunii, prin arderea grasimilor si scaderea in greutate.

De unde iti poti lua suplimentul Fat Burner X10?

Fat Burner X10 se poate achizitiona de pe site-ul bodyline.ro telefonic la numarul: 0740318214 sau din magazinul fizic din Iasi, str. Anastasie Panu, nr 56.

Body Line iti garateaza rezultatele sau banii inapoi!

Regulamentul este simplu: In primele trei zile de la achizitie, trimite-ne pe adresa de mail (proteine.originale@yahoo.com) sau pe Whataspp la numarul de telefon 0740318214, poza cu greutatea initiala si/sau masuratoarea in talie, iar daca dupa 30 zile nu ai slabit deloc (in kilograme sau centimetri), noi iti dam banii inapoi!

