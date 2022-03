Kilogramele în plus reprezintă o mare problemă pentru multe persoane. Cei care vor să slăbească apelează la diete, sport sau chiar intervenții chirurgicale în încercarea de a ajunge la acel număr de kilograme mult visat.

Efectele secundare ale supraponderii și obezității sunt dintre cele mai grave. Pe lângă dezechilibrele provocate în organism, atrag după sine boli precum: diabet, hipertensiune și boli cardiovasculare, atrag atenția specialiștii.

Dana Miricioiu, medic chirurg estetician și medicul nutriționist Mihaela Bilic au explicat într-un live pe Facebook cum slăbim corect și au dezvăluit noutăți din chirurgia estetică.

“Lupta cu kilogramele în plus este o luptă din care de cele mai multe ori ieșim învinși. Natura ține cu grăsimea, ne îndeamnă să avem kilograme în plus pentru că natura consideră grăsimea supraviețuire. Trebuie să ne înarmăm cu informații corecte, să știm exact care ne sunt armele ca într-un final să ajungem să trăim bine în pielea noastră. Cu cât avem mai multă grăsime în corp cu atât caloriile vor fi cu predilecție duse în grăsime, în loc să fie arse ca și combustibil. Efectele secundare ale kilogramelor în plus sunt dramatice. Cred că la nivel mondial grăsimea este cauzatoarea celor mai mari cheltuieli din sistemul sanitar. Tot ce este rău vine de la grăsime“, a spus Mihaela Bilic.

“Slăbitul este o necesitate! Atât din punct de vedere estetic cât și a sănătății organismului.”, susține dr. Dana Miricioiu, medic chirurg estetician.

Specialiștii susțin că, mai ales după 40 de ani, este mult mai greu să slăbim, iar în urma unei cure de slăbire, anumite zone ale corpului au de suferit. În unele cazuri, intervențiile chirurgicale pot fi rezolvarea.

“Nicio dietă nu poate să influențeze în mod categoric rezultatele de la lipoaspirație și nici invers, lipoaspirația laser nu poate ține locul dietei, nu te scapă de kilogramele în plus, din acest motiv sunt complementare. Intervenția de lipoaspirație tip laser este una foarte ușoară pentru pacient, se realizează cu anestezie locală, efectele secundare sunt mici, iar rezultatele sunt uimitoare. Rolul laserului este de a sparge membranele celulei adipoase. Practic cu ajutorul unor canule mici se extrage grăsimea deja dizolvată de laser. Un alt avantaj major al laserului este că în ultima etapă a intervenției, laserul crește contractivitatea fibrei elastice, deci are rolul de a tonifia pielea, de a-i crește fermitatea. Astfel că dintr-o piele foarte laxă vom obține o piele mult mai strânsă, iar ceea ce este cu adevărat uimitor este că rezultatul este permanent! “, a spus Dana Miricioiu.

Dieta revoluționară

Cei doi medici au prezentat și una dintre cele mai revoluționare tipuri de dietă, săracă în calorii, dar care are la bază toți nutrienții de care organismul are nevoie, susțin specialiștii.

“În momentul în care încerci să pui într-o farfurie de mâncare toate acele substanțe, acea doză zilnică recomandată din toți nutrienții, s-a ajuns la paradoxul în care cantitatea de mâncare era enormă. Numai pentru vitamine și minerale ne trebuiesc câteva kilograme de fructe și legume, pe care dacă le mâncăm în fiecare zi, cu siguranță ne vom îngrășa. Când începem să slăbim se duc rezervele de glucoză din ficat, se topește masa musculară și rezervele de glucoză din mușchi, grăsimea fiind ultimul lucru pus la bătaie”, a spus Mihaela Bilic.

“Nupo este o dietă extrem de versatilă și pe care o putem construi exact așa cum ne dorim. Este încadrată la categoria alimente, o putem consuma foarte ușor și foarte sigur. O putem ține pe o perioadă de 10 zile, 3 săptămâni până la maximum 8 săptămâni, conform noii legislații în vigoare, fără a consulta niciun fel de medic. Rezultatele se văd încă din primele 2-3 zile. Există persoane care vor să slăbească rapid, iar această dietă ne ajută să slăbim 3-5 kilograme în doar câteva zile, fără a exista dezechilibre”, a adăugat și Dana Miricioiu.

În încercarea de a slăbi este extrem de important și procesul de menținere.

“Efectele secundare ale supraponderii și obezității pot fi dramatice. La nivel mondial, grăsimea în exces este cauzatoare de diabet, hipertensiune, boli cardiovasculare. Tot ce e mai rău vine de la grăsimea în exces. O alegere excelentă atât pentru cei care vor să slăbească, cât și pentru sportivi este o dietă foarte bogată în nutrienți. M-a impresionat foarte mult tot acest aport de nutrienți, care dacă nu este făcut prin știință, prin medicină, în mod spontan nu are cum să existe într-un pliculeț. I-aș spune Super Food. Cred că acest concept de super food pe lângă acei care vor să slăbescă și să rămână în tonus, cred că merge foarte bine la sportivi și cei care merg la sală și vor să câștige masă musculară, pentru că se știe că slăbitul ia și din mușchi. În plus este o formă foarte comodă de pus în practică și pentru cei sunt mereu pe fugă. Practic este dieta care nu mai are nevoie de nutriționist!”, a spus medicul nutriționist.

