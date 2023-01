Femeia care susține că „a câștigat dublu în greutate” după ce a întrerupt cea mai noua dietă de pe Internet

Vacanța de Sărbători s-a încheiat pe 7 ianuarie și mulți s-au ales cu kilograme în plus după mesele îmbelșugate.

Este perioada în care oamenii vor să slăbească, își propun să devină mai activi și caută diete rapide pe Internet.

Starul TikTok, Remi Bader, a vorbit despre experiența ei după ce a folosit Ozempic, deoarece medicamentul pentru diabet a devenit cea mai nouă tendință de dietă de pe internet.

Tânăra influenceriță în vârstă de 27 de ani a apărut în cel mai recent episod din podcastul Amanda Hirsch, "Not Skinny But Not Fat", unde a vorbit despre faptul că i s-a prescris medicamentul pentru diabet „înainte să fie la modă”.

„Sunt aproape enervată că este acest lucru la modă acum, când am apelat la el pentru probleme reale”, a spus Bader, care are 2,2 milioane de urmăritori pe TikTok.

Tânăra a explicat că medicul ei i-a recomandat să încerce Ozempic, la scurt timp după ce acesta a fost aprobat de Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA în 2020, pentru problemele ei pre-diabetice, rezistență la insulină și creștere în greutate.

Cu toate acestea, ambasadorul Victoria’s Secret a spus că are sentimente amestecate cu privire la Ozempic, deoarece odată ce a încetat să facă injecția o dată pe săptămână, alimentația ei s-a înrăutățit.

„Am fost la doctor și mi-a spus: „Este 100% pentru că ai luat Ozempic”, pentru că mă făcea să cred că nu mi-e foame”, a explicat ea.

„Am slăbit ceva. Nu am vrut să fiu obsedată, să-l folosesc pe termen lung și am spus: „Pariez în secunda în care opresc tratamentul, voi muri din nou de foame”, și așa a fost.”

„M-am îngrășat dublu după aceea,” a adăugat Bader.

Ozempic este un medicament antidiabetic utilizat pentru tratamentul diabetului de tip 2, deși unele dintre efectele sale secundare includ pierderea în greutate.

Ozempic – care este numele de marcă pentru semaglutide – funcționează prin imitarea unui hormon care reglează apetitul pentru a crea senzația de sațietate.

Recent, Ozempic a fost în tendințe pe rețelele de socializare, deoarece s-a zvonit că multe celebrități folosesc medicamentele pentru diabet ca o soluție rapidă pentru pierderea în greutate. Datorită popularității sale ca pastilă de slăbit, cererea crescută a declanșat o penurie globală de Ozempic, lăsând persoanele cu diabet zaharat care au nevoie de medicament fără acesta, scrie independent.co.uk.

