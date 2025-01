Cum să trăiești sănătos fără diete drastice și eforturi fizice mari. Lecțiile unui expert suedez

Pierderile în greutate nu se traduc neapărat printr-o stare de sănătate mai bună, iar alcoolul este bun în cantități moderate – susține un expert în obezitate din Suedia care răstoarnă regulile sănătății așa cum le știm noi, scrie The Telegraph.

„Nu sunt o persoană controversată. Cel puțin, nu încerc să fiu”, spune profesorul Fredrik Nyström. Dar, cu toate acestea, abordările sale inedite în domeniul sănătății au stârnit discuții aprinse, iar cercetările sale au pus la îndoială tot ce știm despre dietă, exerciții fizice și modul în care ar trebui să ne trăim viața pentru a fi sănătoși.

„Vreau să reduc anxietatea legată de sănătate. Vei trăi mai mult și mai bine dacă nu te îngrijorezi atât de mult”, spune el. Iar în spatele acestei filozofii se află o carieră de 25 de ani în domeniul endocrinologiei, în cadrul Universității Linköping din Suedia, unde a tratat obezitatea, diabetul de tip 2 și alte afecțiuni cronice, provocând miturile și așteptările false care bântuie sistemele de sănătate moderne.

„Mulți pacienți încep consultațiile spunându-mi că au păcătuit. Se simt rău pentru că nu reușesc să îndeplinească așteptările impuse de medicina occidentală. Nu este corect”, mărturisește Nyström. Acesta crede că este timpul să schimbăm paradigma.

Unul dintre cele mai fascinante experimente ale sale a fost replicarea celebrului „Super Size Me” al lui Morgan Spurlock, dar cu un rezultat total diferit. În timp ce Spurlock a fost avertizat că se va îmbolnăvi mâncând doar fast food timp de o lună, participanții la studiul lui Nyström doar au câștigat câteva kilograme, însă sănătatea lor nu a avut de suferit.

Ads

„Consumul de grăsimi saturate a îmbunătățit nivelul colesterolului participanților – ceea ce contrazice tot ce știm până acum despre riscurile pentru inimă”, explică profesorul. În ciuda acestui rezultat surprinzător, studiul a durat doar patru săptămâni, așa că nu ar trebui să ne aruncăm prea repede asupra burgerilor, notează The Telegraph.

Miturile legate de sănătate

În noua sa carte „Lighten The Load On Your Shoulders”, Nyström demontează miturile legate de sănătate, sfidând concluziile științifice acceptate. „Oamenii fericiți trăiesc mai mult decât cei care sunt mereu morocănoși, chiar și atunci când indicatorii de risc cardiovascular sunt aceiași”, subliniază el, încurajând cititorii să nu mai fie atât de stresați de regulile de sănătate impuse de societate.

Una dintre cele mai mari greșeli legate de dietă, spune profesorul, este aceea că pierderea în greutate este asociată automat cu o stare de sănătate mai bună. „Studiile arată că persoanele care pierd în greutate riscă să moară mai repede decât cele care rămân supraponderale”, explică el. Deși pierderea în greutate poate fi semnul unor probleme grave de sănătate, Nyström crede că dietele stricte sunt cele care dau cel mai mult peste cap organismul.

Ads

„Dacă te înfometezi, te simți tot timpul flămând, refuzi un pahar de vin sau o bucată de ciocolată, te zdrobește psihologic. Asta te omoară”, spune el.

Pe de altă parte, noile medicamente pentru slăbit, cum ar fi Wegovy, pot ajuta, dar tot nu este recomandat să te bazezi doar pe ele.

Nu trebuie să ne forțăm corpul la limită

Cât despre exercițiile fizice, Nyström susține că nu trebuie să ne forțăm corpul la limită. „Mergeți la o plimbare. Dacă este prea ușor, mergeți mai repede. Dacă e prea greu, mergeți mai încet și încercați să vă îmbunătățiți treptat. Nu trebuie să devenim obsedați de sporturi extreme”, spune el, amintind că maratoanele și antrenamentele intense pot dauna inimii. Studiile arată că eforturile fizice excesive pot provoca leziuni ale mușchiului cardiac.

Mai mult, Nyström subliniază că este greșit să considerăm că exercițiile intense sunt cheia slăbirii. „Exercițiile fizice în exces pot reduce eficiența metabolismului și chiar pot îngreuna pierderea în greutate”, explică el.

Ads

Alcoolul, însă, nu este inamicul sănătății, atâta timp cât este consumat cu moderație. „Avem un sistem specific pentru a descompune alcoolul. De ce am evoluat așa dacă nu eram meniți să îl consumăm?”, întreabă Nyström, adăugând că un pahar de vin pe zi, sau echivalentul său în alt tip de alcool, poate fi benefic pentru sănătate.

Micul dejun nu este esențial

Și, nu în ultimul rând, pentru Nyström, nu micul dejun este esențial, ci dimpotrivă. „Micul dejun nu este chiar atât de important cum ni se spune. În schimb, două mese mari pe zi, cu mult timp între ele, sunt mult mai eficiente pentru sănătate și pentru menținerea greutății”, afirmă el.

„Așa cum am spus, dieta mediteraneană este singura dietă dovedită sănătoasă, iar în mod tradițional aceasta ar fi fără micul dejun, dar cu un prânz și o masă de seară mari”.

„Cercetările mele au arătat că, mâncând mese mari și puține, evitând carbohidrații, vă ajută să ardeți caloriile mai eficient”, adaugă el. „O mulțime de date au arătat că suntem concepuți pentru mese mari, așa că nu luați gustări și luați două mese mari pe zi, cu mult timp între ele. Acest lucru vă reduce riscul de a lua în greutate și vă ajută să slăbiți.”

Ads

Totuși, puteți bea o cafea dimineața fără griji. Cercetările vechi au dus la panica că și cafeaua crește nivelul de cortizol (hormonul stresului), despre care oamenii de știință bănuiau că ar provoca fibrilație atrială și ar putea duce la accidente vasculare cerebrale.

Cercetările mai noi au constatat că aceste riscuri sunt exagerate. De fapt, cafeaua sporește concentrarea și le conferă persoanelor care o beau acel „elan” crucial. „Da, există o creștere a cortizolului atunci când beți cafea, dar nu este foarte mare și este probabil legată de creșterea concentrării”, spune profesorul Nyström. „Când oamenii beau cafea, au performanțe mai bune. Doar să o facă devreme, astfel încât să nu afecteze somnul.”

Dar, dacă cafeaua vă face să fiți agitat, amânați prima cafea până la mijlocul sau sfârșitul dimineții, când nivelul cortizolului începe să scadă în mod natural.

Ceea ce contează cu adevărat este să te simți bine. „Am realizat o lucrare în care am comparat rezultatele pentru sănătate ale unui grup mare de pacienți cu diabet de tip 2 pe baza modului în care se simțeau”, explică profesorul Nyström. „Am pus oamenii pe o scară de la unu la cinci în funcție de cât de veseli se simțeau. Cei care se simțeau mai veseli, în ciuda faptului că aveau aceiași indicatori de sănătate fizică sau chiar mai slabi, au trăit mai mult și au suferit mai puține boli cardiovasculare“, a mai spus expertul.

Ads