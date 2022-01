Grupul Digi și-a vândut afacerile din Ungaria cu peste 620 de milioane de euro. Cine a cumpărat pachetul majoritar

Grupul Digi, condus de omul de afaceri Zoltan Teszari, a anunțat luni, 3 ianuarie, că a finalizat vânzarea operaţiunilor sale din Ungaria către compania 4iG, pentru care a primit 624,98 milioane de euro.

Banii vor fi folosiți pentru rambursarea datoriilor, dar și pentru investiții.

”Societatea doreşte să informeze investitorii şi piaţa că, la data de 3 ianuarie 2022, filiala din România a societăţii (RCS&RDS) şi 4iG Plc. unul dintre operatorii de top de pe piaţa de IT şi telecomunicaţii din Ungaria au finalizat cu succes tranzacţia privind achiziţia DIGI Távközlési Szolgáltató Ltd. (Digi Ungaria) şi a filialelor sale, Invitel Ltd., Digi Infrastruktúra Korlátolt Felelősségű Társaság şi ITV Ltd., de către 4 iG Plc.”, a transmis grupul într-un comunicat.

La 29 noiembrie 2021, părţile au semnat contractul de vânzare-cumpărare privind deţinerea integrală a RCS&RDS în operatorul de top de pe piaţa de telecomunicaţii din Ungaria şi cesionarea datoriilor Digi Ungaria şi a subsidiarelor sale către RCS&RDS, tranzacţia fiind la acel moment încă supusă unor condiţii de îndeplinit, inclusiv obţinerea aprobării din partea autorităţii de concurenţă din Ungaria.

”Urmare a îndeplinirii şi/sau renunţării la îndeplinirea condiţiilor stabilite de către părţi la semnarea contractului de vânzare-cumpărare şi aplicării tuturor ajustărilor relevante, la data de 3 ianuarie 2022 un preţ total de aproximativ 624,98 milioane de euro a fost încasat de către RCS&RDS. Societatea si filialele sale vor folosi suma pentru rambursarea datoriei financiare a grupului, precum şi pentru a continua investiţiile pe pieţele pe care îşi desfăşoară operatiunile şi pe pieţe potenţial noi din Europa de Vest”, a mai precizat grupul.

Digi Ungaria este un operator de servicii de telecomunicaţii cu o poziţie de top pe piaţa locală, prezent de 23 de ani în Ungaria unde oferă un portofoliu complet de servicii de televiziune prin cablu şi satelit (DTH), date fixe şi mobile şi telefonie fixă si mobila. La data de 31 decembrie 2020, Digi Ungaria furniza servicii către mai mult de 1,1 milioane de abonaţi la nivel naţional şi înregistra peste 2,5 milioane de unităţi generatoare de venituri (RGU).

În 2020, operaţiunile din Ungaria ale DIGI au înregistrat venituri consolidate de 70 miliarde forinţi (circa 200 milioane euro) şi EBITDA ajustată de 19 miliarde forinţi (aproximativ 54 milioane euro).

4iG Plc. este una dintre companiile de top de pe piaţa de IT şi telecomunicaţii din Ungaria, contribuind semnificativ la creşterea economiei bazate pe cunoaştere şi digitalizare, în ţara vecină. 4iG are o experienţă de peste 25 de ani pe piaţa tehnologiilor şi a inovaţiilor tehnologice.

Grupul a luat decizia de a-și vinde afacerile din Ungaria după ce a pierdut în justiție dreptul de a participa la licitația 5G.

