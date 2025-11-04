Unul dintre cei mai mari operatori de telefonie din lume vrea să cumpere Digi. Suma uriașă cu care s-ar putea încheia tranzacția

Autor: Daniel Groza
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 14:50
1166 citiri
Unul dintre cei mai mari operatori de telefonie din lume vrea să cumpere Digi. Suma uriașă cu care s-ar putea încheia tranzacția
Digi ar putea fi cumpărat de Telefonica FOTO Facebook/DIGI Romania

Compania spaniolă Telefónica, unul dintre cei mai mari operatori de telefonie din lume, ia în considerare achiziționarea Digi Communications pentru aproximativ 3,8 miliarde de euro. Preluarea ar extinde prezența spaniolilor în Europa și ar evidenția valoarea strategică a grupului românesc, prezent în România, Spania, Italia, Portugalia și Belgia.

Suma include o datorie de 1,8 miliarde de euro și o primă de 20% față de valoarea actuală de piață a Digi, arată Economedia.ro.

Digi este prezentă în România, Spania, Italia, Portugalia și Belgia. Interesul Telefonica nu înseamnă neapărat vânzarea companiei românești. Este nevoie și ca patronul român Zoltán Teszári să vrea să vândă afacerea. Momentan, planurile grupului român de telecomunicații Digi Communications în Spania sunt să se listeze pe bursă. Compania a angajat Barclays, Santander și UBS în calitate de coordonatori pentru listarea pe bursă a subsidiarei sale din această țară.

Potrivit o unei evaluări a Erste Bank, valoarea economică a Digi se ridică în prezent la aproximativ 3,6 miliarde de euro, iar oferta reprezintă o primă de aproximativ 7%.

Dacă tranzacția ar avea loc, Telefonica și-ar extinde prezența directă de la trei la șapte țări europene. Compania este liderul pieței telecom din Spania, urmată de MasOrange și Vodafone.

#Digi, #achizitie, #telefonica, #operator telefonie mobila, #afacere, #Spania , #stiri afaceri
