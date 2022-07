A avut loc lansarea oficială a Digital Climbers, agenția de digital media reinventată

Agenția Digital Climbers s-a lansat oficial în cadrul evenimentului KidsFest de pe 2-3 iulie de la Mogoșoaia.

Concurs de cățărat cu ocazia evenimentului de lansare

Profesioniști în digital media și pasionați de escaladă, echipa Digital Climbers crede în existența unei legături strânse între marketing și climbing. Cu ocazia evenimentului de lansare, au adus un turn de cățărat la KidsFest și au organizat un concurs împreună cu asociația Climb Again și Peugeot.

Momentul a fost unul de maximă concentrare, efort și perseverență din partea micilor cățărători, cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani, care au avut de escaladat trasee specifice vârstei lor, pe turnul de 7 metri înălțime. Regula concursului a fost una simplă: concurentul care reușește să escaladeze traseul de cele mai multe ori într-un interval de 10 minute, câștigă. Tinerii cățărători au întrecut așteptările tuturor celor prezenți, câștigătorii reușind să se cațere pe panou de 18 în doar 10 minute. O medie de 33 de secunde per traseu de escaladă reprezintă o performanță greu de egalat chiar și de către inițiații în ale escaladei.

Premiile au fost pe măsura bucuriei din ochii copiilor: locul 1 a câștigat o mașină hibrid pentru un week-end la alegere și un abonament la cățărat, în timp ce locurile 2 și 3 au primit abonamente la cățărat. La sfârșitul competiției, pentru copii, premiul cel mare a fost, de fapt, medalia, prezența pe scenă și amintirea de neuitat.

Care este legătura dintre climbing și marketing?

Despre legătura dintre climbing și marketing, cei de la Digital Climbers spun că, atunci când pleci într-un traseu, mai ales în teren de aventură, trebuie să fii experimentat, să ai planul făcut, să ai la tine echipamentul necesar și să fii pregătit să te adaptezi la condiții schimbătoare ce pot apărea pe parcursul traseului. Aceleași lucruri sunt valabile și pentru proiectele de digital marketing pe care echipa Digital Climbers le coordonează cu profesionalism și eficientă pentru clienți din toate domeniile.

"Keep climbing", sloganul pe care l-au avut dedicat lansării, se referă la perseverența de care este nevoie pentru a face performanță în toate aspectele vieții. Fie că este vorba despre job, un hobby, sau o pasiune, perseverența, disciplina și antrenamentul te ajută să ajungi pe cele mai înalte culmi. Nu în ultimul rând, echipa este motorul care pune planul în funcțiune, totul se bazează pe susținere reciprocă, încredere unii în alții și autonomia fiecăruia de a-și îndeplini rolul în cel mai bun mod cu putință.

Despre lansarea oficială din cadrul KidsFest, Ioana Ciudin, Managing Partner al Digital Climbers afirmă: "A fost cel mai natural mod prin care să ne manifestăm public dorința de a sprijini tinerii cățărători și de a-i încuraja să ia contact cu acest sport complex. În plus, ne-am lansat oficial cu o acțiune care ne-a scos din zona noastră de confort. Organizarea acestui eveniment offline a fost ca un teambuilding pentru întreaga echipă, ne-am împărțit roluri cu care nu suntem obișnuiți și am reușit să ne coordonăm foarte bine. Sunt foarte mândră că am reușit să facem pe bune o competiție cu reguli clare și cu participanți atât de ambițioși. Pe viitor, "Keep Climbing" poate deveni un program permanent în cadrul agenției."

“Weekendul acesta a fost despre viitor și noi proiecte dragi! Digital Climbers a fost lansată oficial în cadrul KidsFest, festival pentru copii mari și mici, printr-un concurs de climbing împreună cu cei de la Climb Again, ca o metaforă digitală 😎." a concluzionat Loredana Neagu, Head of Paid Media, la finalul concursului.

De ce o abordare digital media reinventată?

Pe lângă strategia de digital media văzută ca un traseu în care fiecare pas este foarte bine gândit și executat, Digital Climbers propune o abordare reinventată a serviciilor ce țin de digital media. Aceasta se traduce printr-o combinație echilibrată de tehnologie, teste și îmbunătățire continuă. Astfel, echipa învață și se dezvoltă în permanență, pentru a oferi clienților cele mai eficiente soluții.

Este important de știut faptul că oamenii din spatele Digital Climbers au o experiență de peste 8 ani fiecare în arii precum Marketing Strategy, Paid Media, SEO, Content Creation, Conversion Rate Optimisation, Marketing Technology, Analytics și Reporting.

Despre rolul ei în Digital Climbers, Loredana Neagu, Head of Paid Media spune că: înțelegerea business-ului fiecărui client este fundamentul oricărei acțiuni sau analize. În funcție de domeniul de activitate al clientului și al obiectivelor sale de business, abordăm toate canalele digitale relevante, indiferent că este vorba despre Paid sau Organic Search, Facebook, Instagram, Youtube, Display, TikTok, Waze sau altele."

Pe partea de conținut, Sabina Daumont, Head of Content, explică: "nu este suficient să scrii un text pe care să-l publici undeva, acel text trebuie să vină în întâmpinarea cititorului, să ofere un plus valoare, să fie optimizat SEO pentru a putea fi găsit, să fie coerent, consecvent și aliniat cu brand-ul și cu valorile sale. Conținutul inteligent e un serviciu core pe care îl oferim și care străbate toate mediile de comunicare digitale."

Oana Șerpe, Senior SEO Specialist, ne dezvăluie că: "SEO nu înseamnă doar tehnic sau meta-uri. Partea tehnică stabilește o bază solidă pe care putem construi întreaga strategie de digital media dar partea de content inteligent oferă de fapt oportunitatea de vizibilitate. SEO în 2022 este despre user experience, relevanță și despre sinergia dintre paid și organic search. Conținutul de calitate, servit utilizatorului atunci când acesta manifestă interes pentru subiect este singurul aspect important, nu mediul prin care îl servești."

Sabina Nicolescu, Operations Director, crede că "puterea Digital Climbers stă foarte mult în oamenii din echipă, în colaborarea bună dintre ei și în valorile comune ale acestora. Pe lângă know-how-ul de nivel înalt al echipei, principiile și etica de muncă, comunicarea, empatia, sunt la fel de importante și de necesare în abordarea cu succes a proiectelor și a clienților. Îmi e drag să vin cu produse integrate pentru clienți și să creez sinergii între diversele discipline de digital marketing când știu că în spatele poveștii e o echipă atât de puternică."

Despre abordarea reinventată a celor de la Digital Climbers, Ioana Ciudin spune: "Obiectivul nostru este să preluăm provocarea clienților și, prin media digitală, să contribuim la rezolvarea acesteia și la creșterea business-ului. Nu ne plafonăm într-o abordare standardizată. Avem senioritate în echipă astfel încât să facem media digitală cât mai eficientă și previzibilă posibil pentru clienții noștri. În întâmpinarea echipei, am facilitat accesul la resurse de development pentru cazuri de automatizare și la tehnologie proprietară pe data & analytics în cazurile în care tool-urile third party nu răspund nevoilor personalizate ale clienților noștri."

În acest moment, echipa Digital Climbers lucrează deja cu peste 15 companii din diverse domenii precum automotive, oil & gas, laundry & home care, ecommerce, startup investment, pharma, healthcare, insurance, financial services.

Dacă v-a plăcut de cei de la Digital Climbers și doriți să le urmăriți parcursul, îi puteți găsi pe Facebook și Instagram.

