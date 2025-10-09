2 milioane de euro pentru promovarea a cărții electronice de identitate. Problemele pe care le-au întâmpinat românii

Autor: Silvia Deleanu
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 11:54
104 citiri
Noua carte electronică de identitate FOTO /MAI

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a atribuit pe 1 octombrie 2025 un contract pentru promovarea cărții electronice de identitate pe TV, radio, online și rețelele de cinematografe și centre comerciale, în valoare totală, fără TVA, de 9,85 milioane lei, adică aproape 2 milioane de euro, din fonduri alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Ministerul de resort a primit o singură ofertă la această licitație, din partea unei asocieri de patru firme în frunte cu Complete Media Grup, potrivit datelor din Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), relatează Hotnews. Campania are ca scop încurajarea utilizării pe scară largă a noii cărți electronice de identitate (CEI) și a serviciilor publice electronice aferente și presupune realizarea și difuzarea unor posturi video și audio de promovare a CEI și a serviciilor electronice în mediul online, mass-media și în aer liber, precum și organizare și realizare de evenimente/acțiuni de informare.

Conform contractului publicat pe SEAP, campania va dura 3 luni și va consta în spoturi video și audio adaptate pentru fiecare din categoriile de public țintă, adică cetățeni români cu vârsta cuprinsă între 18 și 45 de ani din România, dar și diaspora.

Ce firme se vor ocupa de promovarea noilor servicii din partea MAI

Potrivit sursei citate, contractul de promovare a fost atribuit către o asociere din patru firme conduse Complete Media Grup, având ca subcontractanți pe: The Plan B Concept SRL, Best Advertising Worldwide și Mercury360 Communications SRL. Complete Media Grup este o agenție media deținută integral de Roxana Necula, potrivit Termene.ro, care va subcontracta 82% din acest contract, echivalentul a peste 8 milioane de lei, către celelalte firme pentru realizarea și producția materialelor de promovare, mai arată datele din SEAP.

Firma a derulat de-a lungul timpului mai multe campanii de promovare media pentru MAI, precum cele pentru Sistemul Informatic integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă (SIIEASC) ori șase campanii naționale de informare și conștientizare privind siguranța rutieră, mai amintește sursa citată. Totodată, agenția a derulat și prima campanie națională de comunicare din sistemul judiciar pentru Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

Noua carte electronică de identitate (CEI) a început să fie emisă în județul Cluj în martie 2025, iar la nivel național a fost disponibilă ulterior, inclusiv în București din aprilie 2025 și la nivelul întregii țări începând cu august 2025, noua campanie de promovare fiind necesară tocmai din cauza nivelului scăzut de interes al cetățenilor pentru noile documente, dar și pe fondul capacității administrative variabilă a autorităților locale.

Peste 662.000 de cetățeni au obținut noile cărți electronice de identitate, potrivit celor mai recente date publicate de MAI, iar până acum unii români care au intrat în posesia noilor cărți electronice de identitate au avut dificultăți în a-și face un abonament la bibliotecă, a accesa servicii bancare ori a traversa granița, în condițiile în care adresa de domiciliu nu mai este la vedere, ci este stocată pe cip, iar anumite instituții ori bănci nu au cititoare pentru acest document electronic. Problema a fost adresată de MAI recent prin lansarea în luna septembrie a aplicației RoCEIReader, care citeşte datele de domiciliu din noul CEI, și este disponibilă în gratuit în Google Play şi, în curând, şi în App Store.

MAI a oferit asigurări că aplicația „respectă cele mai înalte standarde de securitate cibernetică, asigurând protecţia deplină a datelor personale”.

