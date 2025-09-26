Adolescentul care a băgat spaima în școlile și spitalele din România a fost arestat preventiv. Este acuzat de DIICOT de săvârșirea infracțiunii de amenințare în scop terorist

Curtea de Apel București a decis, vineri, arestarea preventivă pentru 30 de zile a elevului în vârstă de 17 ani, acuzat că a trimis în ultimele zile mesaje de amenințare către școli și spitale.

Tânărul este acuzat de DIICOT de săvârșirea infracțiunii de amenințare în scop terorist.

Procurorii spun că adolescentul a fost ajutat de o fată în vârstă de 14 ani să trimită mesaje de amenințare la aproximativ 1.000 de adrese de email aparținând unor instituții.

'Din probele administrate a reieșit că, la datele de 21 și 23.09.2025, inculpatul împreună cu o minoră de 14 ani a transmis mai multe mesaje, către un număr de aproximativ 1.000 de adrese de email aparținând unor instituții de învățământ, unități medicale, unități de poliție, posturi de televiziune și alte instituții de pe întreg teritoriul României, în care proferau amenințări cu comiterea unor atacuri armate, în scopul creării de panică și intimidării populației prin producerea unui puternic impact psihologic', spune DIICOT.

La începutul acestei săptămâni, zeci de școli și spitale au primit pe e-mail un mesaj de amenințare cu următorul conținut: 'Luni dimineață, voi intra în spitalul vostru cu două pistoale și voi încerca să fac cât mai mult rău. Nu mă voi opri, voi omorî foarte mulți pacienți, voi provoca un adevărat masacru, iar când va ajunge poliția mă voi sinucide. Pregătiți-vă pentru masacrul de luni. Toți meritați să suferiți, eu îndur durere în fiecare zi, îmi urăsc viața, așa că este timpul să vă simțiți și voi la fel. Abia aștept să vă omor.'

Polițiștii au reușit să-l identifice pe autorul acestor mesaje, în persoana unui tânăr de 17 ani, elev la un liceu din București.

Anchetatorii au descoperit că tânărul a mai avut probleme cu legea penală.

Astfel, în decembrie 2024, adolescentul român a fost dat în urmărire internațională, în baza unui mandat de arestare emis de un judecător din New York, pentru săvârșirea mai multor infracțiuni: conspirație în vederea comiterii de infracțiuni împotriva SUA, exploatarea sexuală a unui minor, primirea și distribuirea de pornografie infantilă, amenințări de extorcare pe cale interstatală, amenințarea comunicațiilor interstatale, amenințarea cu folosirea armelor de distrugere în masă, amenințarea cu acte de terorism care depășesc frontierele naționale.

FBI susținea că tânărul a trimis sute de amenințări cu bombă unor instituții de peste ocean și că a manipulat fete minore pentru a se angaja în acte de violență extremă, exploatare sexuală și automutilare.

Concret, prin intermediul unor platforme de mesagerie online, elevul român a sedus fete din SUA, după care le îndemna să producă și să împărtășească conținut sexual explicit și să se angajeze în acte de violență, inclusiv autovătămare gravă și cruzime față de animale.

Uneori, atunci când o victimă refuza să furnizeze materiale explicite sau să comită acte violente, așa cum i se ceruse, adolescentul român trimitea amenințări cu bombă către instituții din SUA, indicând drept făptaș pe fata care nu l-a ascultat.

Audiat de autoritățile române și americane, elevul a recunoscut faptele reținute în sarcina sa, respectiv că a învățat cum să efectueze apeluri telefonice prin diverse aplicații de internet și că a trimis, începând din decembrie 2022, peste 450 de amenințări cu bombă și/sau amenințări de a comite un atac armat în masă într-o școală.

FBI a încercat să obțină extrădarea în SUA, însă Curtea de Apel București și Înalta Curte de Casație și Justiție au respins solicitarea în luna mai 2025, pe motiv că tânărul risca să primească închisoare pe viață.

