DIICOT: Capturile istorice de peste 2 tone de cocaină și heroină, în portul Constanța, o eroare a traficanților. ”Nu reflectă eficiența autorităților române”

Într-un raport al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) privind activitatea acestei instituții pe anul 2022 se arată în clar că uriașele capturi de droguri din portul Constanța nu reflectă neapărat eficiența autorităților române de contracarare a traficului de stupefiante.

Cele două capturi istorice, una de 1,4 tone de heroină, iar cea de-a doua de 862 kg cocaină, au fost posibile datorită unor erori făcute de traficanți ”care au eșuat în tentativa de preluare a cocainei imediat ce containerele în care era disimulată au ajuns pe continentul european”, se arată în documentul citat.

”Prin urmare, capturarea acestor cantități de droguri nu reprezintă neapărat un atribut al capacității operaționale de răspuns a autorităților din România și nu materializează, cu prisosință, un standard de eficiență al instrucției penale desfășurate în respectivele cauze, de natură să plaseze în contrast performanța urmăririi penale desfășurate în alte dosare care au privit cantități mult mai mici de droguri, dar care erau destinate consumatorilor din România”, potrivit raportului DIICOT.

Ads

Cui aparținea tona de heroină din portul Constanța

Totuși captura de 1,4 tone de droguri, în Constanța, a fost cea mai mare captură de heroină din istoria structurilor antidrog din România și a doua ca mărime din ultimii ani la nivel European.

DIICOT a dezvăluit că tranzacția a fost inițiată și coordonată de către un cetățean grec, rezident în Olanda, sub paravanul unei operațiuni comerciale de import de piatră, drogurile fiind destinate valorificării în Olanda și Belgia, unde ar fi urmat să ajungă pe cale rutieră.

Liderul grupării, Christos Karatzias, se află în detenție în Olanda.

Potrivit adjunctului Poliției Române, Eduard Mirițescu, la data de 10 mai 2021, s-a reușit efectuarea unei capturi istorice de heroină, în România, de 1.452 de kilograme, în Portul Constanța, care ar fi fost transportate, pe ruta Iran-România, disimulate în două containere cu materiale de construcție, cu destinația finală vestul Europei.

Ads

Valoarea drogurilor este de 45.000.000 de euro, fiind a doua cea mai mare captură de heroină din Uniunea Europeană, din ultimii ani.

Drogurile tradiționale nu au fost niciodată atât de accesibile, iar noi substanțe cu potență foarte mare continuă să apară cu o frecvență de ”una pe săptămână”, se arată în raportul DIICOT care citează informații oferite de EMCDDA - The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction.

Explozia de droguri în România este justificată de procurorii DIICOT și prin faptul că instanțele de judecată sunt extrem de blânde cu traficanții care primesc din ce în ce mai rar pedepse de închisoare cu executare în regim de detenție.

Din analiza efectuată sub acest aspect asupra hotărârilor pronunțate de instanțele din București în perioada 2017-2018, comparativ cu intervalul 2020-2021, constatându-se o scădere cu peste 35% a ponderii pedepselor cu executare în regim de detenție. Mai reținem din aceeași analiză și faptul că a crescut semnificativ ponderea hotărârilor cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere aplicate pentru infracțiunea de trafic internațional de droguri, care, presupune introducerea, peste frontieră, a drogurilor în țară, chiar în situația în care se află în concurs cu traficul intern de droguri.

”Din această perspectivă, una dintre cauzele reprezentative este dosarul nr. 1644/D/P/2020 al DIICOT – Structura centrală, în care a fost capturată în luna mai 2021 cantitatea de aproximativ 1,42 tone heroină în portul Constanța, tranzacția fiind inițiată și coordonată de către un cetățean grec, rezident în Olanda, sub paravanul unei operațiuni comerciale de import de piatră, drogurile fiind destinate valorificării în Olanda și Belgia, unde ar fi urmat să ajungă pe cale rutieră. Aceasta a fost cea mai mare captură de heroină din istoria structurilor antidrog din România și a doua ca mărime din ultimii ani la nivel European”, se arată în raportul citat.

Ads