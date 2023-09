Mesajul milionarului Donca pentru „haterii” care îl acuzau, înainte de a fi arestat, că e „țepar”: „Am făcut bani din reforma pensiilor” VIDEO

Cu două luni înainte de a fi arestat pentru evaziune fiscală și manipularea pieței de capital, milionarul brașovean Călin Donca, le răspundea, într-un vlog de pe canalul său de Youtube, „haterilor” care îl acuzau că e „țepar”.

În vlogul de pe canalul său de Youtube, Călin Donca susține că a făcut primii bani la 27 de ani, 80.000 de euro, după ce „a dormit în cort și în mașină”, colindând țara pentru a încheia polițe de pensii private. „Am făcut bani din reforma pensiilor”, spune Donca în vlogul dedicat „haterilor”.

Mai departe, milionarul care s-a remarcat prin afișarea mașinilor de lux pe care le deține, le-a răspuns și celor care îl acuză că e „țepar”.

„Dacă, pentru că am ales să muncesc, să îmi sacrific ani și ani, să îmi risc viața pe care o am pe drumurile din România sunt considerat țepar, vă doresc și vouă să fiți țepari. Termenul de țepar se referă la un om care a vrut mai mult decât are majoritatea. Dacă asta înseamnă, asta vreau să rămân mai departe. Decât să fiu parte din majoritatea care nu obține ceea ce își dorește, prefer să fiu parte dintr-o minoritate neînțeleasă de cei care au timp să critice, să înjure, să blameze, dar foarte puțin timp să facă ceva pentru familia lor...”, a spus Donca, pe canalul său de Youtube.

Acuzațiile aduse de DIICOT

Călin Donca și alți trei parteneri sunt acuzați că „începând cu anul 2021, au constituit în municipiului Brașov, un grup infracțional organizat, în scopul obținerii unor venituri financiare consistente prin săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, constând în aceea că au înregistrat în evidențele contabile ale unor societăți comerciale pe care le dețineau sau controlau, documente care atestă operațiuni fictive cu consecința micșorării bazei de calcul a impozitului pe profit si măririi cuantumului taxei pe valoare adăugată deductibilă, sustrăgându-se astfel de la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului consolidat al statului cu consecința producerii unui prejudiciu de 4.346.286 de lei”.

„De asemenea, tot prin utilizarea unor documente false, liderul și-a însușit din patrimoniul unei societăți comerciale suma de 8.337.746 de lei pe care a folosit-o în interesul său și al celorlalți membri ai grupării infracționale. Cea mai mare parte a sumei a transferat-o în conturile unei societăți înregistrate în Emiratele Arabe Unite - Dubai aparținând membrilor grupului sau controlată de aceștia iar cu restul banilor a achiziționat bunuri de lux, în valoare de 340.000 USD.

Din cercetările efectuate a mai rezultat că membrii grupului infracțional au inițiat un proiect în domeniul monedelor virtuale, creând propria monedă virtuală și au efectuat operațiuni de manipulare a pieței de capital, prin diseminarea în spațiul public a unor informații nereale potrivit cărora suma investiția în această monedă virtuală poate genera câștiguri de 100 de ori mai mari, inducând în eroare un număr nedeterminat de persoane de la care au obținut aproximativ 700.000 USD”, au transmis procurorii DIICOT care au obținut arestarea lui Donca pentru 30 de zile.