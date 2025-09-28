Droguri de mare risc, mită și divulgare de informații nepublice. Un nou dosar de amploare a fost demarat de DIICOT

Procurorii DIICOT, împreună cu polițiști de la Serviciul Grupuri Infracționale Violente din cadrul Poliției Capitalei, efectuează, duminică, 43 de percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov și Olt.

Perchezițiile sunt făcute într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc, luare și dare de mită și divulgarea informațiilor nepublice.

Potrivit unui comunicat de presă al DIICOT transmis AGERPRES, vor fi puse în executare peste 50 de mandate de aducere, audierile urmând să se desfășoare la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală.

Acțiunea este realizată cu sprijinul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, luptătorilor Serviciului Acțiuni Speciale din Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și Direcției Generale de Jandarmerie a municipiului București.

