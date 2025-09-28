Droguri de mare risc, mită și divulgare de informații nepublice. Un nou dosar de amploare a fost demarat de DIICOT

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 28 Septembrie 2025, ora 17:00
329 citiri
Droguri de mare risc, mită și divulgare de informații nepublice. Un nou dosar de amploare a fost demarat de DIICOT
Bărbat arestat Foto: Hepta

Procurorii DIICOT, împreună cu polițiști de la Serviciul Grupuri Infracționale Violente din cadrul Poliției Capitalei, efectuează, duminică, 43 de percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov și Olt.

Perchezițiile sunt făcute într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc, luare și dare de mită și divulgarea informațiilor nepublice.

Potrivit unui comunicat de presă al DIICOT transmis AGERPRES, vor fi puse în executare peste 50 de mandate de aducere, audierile urmând să se desfășoare la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală.

Acțiunea este realizată cu sprijinul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, luptătorilor Serviciului Acțiuni Speciale din Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și Direcției Generale de Jandarmerie a municipiului București.

DIICOT, pe urma banilor lui Călin Georgescu. Investigații în 3 țări după ţeapa de 1,1 milioane euro
DIICOT, pe urma banilor lui Călin Georgescu. Investigații în 3 țări după ţeapa de 1,1 milioane euro
Continuă problemele penale pentru Călin Georgescu, după ce a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru complicitate la tentativă de...
Adolescentul care a băgat spaima în școlile și spitalele din România a fost arestat preventiv. Este acuzat de DIICOT de săvârșirea infracțiunii de amenințare în scop terorist
Adolescentul care a băgat spaima în școlile și spitalele din România a fost arestat preventiv. Este acuzat de DIICOT de săvârșirea infracțiunii de amenințare în scop terorist
Curtea de Apel București a decis, vineri, arestarea preventivă pentru 30 de zile a elevului în vârstă de 17 ani, acuzat că a trimis în ultimele zile mesaje de amenințare către școli și...
#DIICOT, #droguri, #dare mita, #perchezitii , #DIICOT
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
La 30 de ani, a iesit cu un pusti de 17 ani si a spus totul, dupa ce imaginile au facut inconjurul lumii si a aflat adevarul
Digi24.ro
Summitul militar neasteptat al lui Pete Hegseth starneste ingrijorare si speculatii. Teoria Gen. Ben Hodges, legata de Germania 1935
DigiSport.ro
Benfica i-a pus pe masa 9.000.000 Euro lui Gigi Becali! Patronul FCSB-ului n-a stat pe ganduri

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Rusia a interzis exporturile de motorină și extinde restricțiile la benzină. Andrei Caramitru avansează o dată când pentru Kremlin ar urma „end-game”
  2. Droguri de mare risc, mită și divulgare de informații nepublice. Un nou dosar de amploare a fost demarat de DIICOT
  3. Ministrul Sănătății, noi detalii despre spitalul de copii din Iași unde au avut loc mai multe decese: „Un haos mai mare administrativ și procedural nu am văzut de mult”
  4. Țara europeană care interzice toate zborurile de drone civile pentru a asigura securitatea unui summit european. „Eliminăm riscul ca drone inamice să fie confundate”
  5. America se pregătește pentru cea mai mare demisie în masă din istorie. Peste 100.000 de angajați federali pleacă marți
  6. Deputatul Nicolae Păun, reclamat la CNCD după acuzațiile că mai multe ONG-uri fac campanii de promovare a homosexualității în comunitățile de romi
  7. Florian Coldea, prima reacție după decesul Generalului SRI Dumitru Dumbravă: ”Un profesionist desăvârșit, permanent dedicat apărării legii și loial țării”
  8. Tragedie la un spectacol de circ: o acrobată a murit după o cădere de la înălțime, în fața a zeci de spectatori
  9. Trei morți și opt răniți într-un atac armat. Un bărbat a deschis focul asupra unui bar, dintr-un vapor VIDEO
  10. Panică în Turcia după un cutremur cu magnitudinea de 5,4 grade. Seismul, resimțit puternic din cauza adâncimii reduse