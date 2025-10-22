Scandal uriaș la IPJ Timiș. Mai mulți șefi și foști șefi din instituție, cercetați de DIICOT într-un dosar de contrabandă

Scandal uriaș la IPJ Timiș. Mai mulți șefi și foști șefi din instituție, cercetați de DIICOT FOTO Facebook/Opinia Timisoarei

Trei şefi din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş, între care şi adjunctul instituţiei, sunt cercetaţi de DIICOT Caraş-Severin, după ce ar fi sprijinit o grupare care se ocupa cu contrabanda unor mărfuri, afirmă surse din rândul anchetatorilor. În acelaşi dosar mai sunt cercetaţi foşti şefi ai IPJ Timiş. Procurorii DIICOT Caraş-Severin au făcut percheziţii la locuinţele acestora, dar şi la sediul IPJ Timiş.

Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, trei şefi din cadrul IPJ Timiş sunt suspecţi într-un dosar de contrabandă cu diferite mărfuri aduse din Turcia. Cei vizaţi sunt adjunctul IPJ Timiş, Florin Bolbos, şeful Serviciului Judeţean Anticorupţie, Mihaela Ianăşi, şi şeful Biroului de Investigare a Criminalităţii Economice, Cosmin Stănciulescu.

Alături de cei trei, sursele citate susţin că sunt vizaţi în acelaşi dosar şi foşti şefi din cadrul IPJ Timiş, acum pensionaţi: Petrică Cazimir (Serviciul de Investigare a Fraudelor), Gheorghe Niţă şi Marcel Crăciunescu (Politia Rutieră Timiş).

Marcel Crăciunescu şi Florin Bolbos s-au mai aflat în centrul unor anchete DNA în urmă cu mai mulţi ani, însă amândoi au fost achitaţi în instanţă.

Mai multe percheziţii au avut loc, miercuri, 22 octombrie, la locuinţele acestora, dar şi la sediul IPJ Timiş.

Cu toţii vor fi duşi la audieri la sediul DIICOT Caraş Severin, întrucât procurorii din Reşiţa sunt cei care instrumentează acest caz de evaziune fiscală.

Un număr de 58 de percheziţii domiciliare au fost făcute, miercuri, de poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Caraş-Severin, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Caraş-Severin, în judeţele Caraş-Severin, Timiş şi Arad, la o grupare de de contrabandişti care se ocupa cu vânzarea diferitelor mărfuri aduse din Turcia, la negru. Mai mulţi poliţişti activi şi inactivi au fost implicaţi în reţea. 30 de persoane urmează să fie audiate în dosarul de contrabandă şi spălarea banilor.

