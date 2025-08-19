Cea mai frumoasă jurnalistă de sport, apariție incendiară, într-o ținută transparentă. Soțul e un portar celebru FOTO

Frumoasa italiancă Diletta Leotta, despre care se spune că e cea mai sexy jurnalistă de sport din lume, și-a serbat ziua de naștere într-o ținută spectaculoasă.

Reporterița care se ocupă cu meciurile din campionatul Italiei la postul DAZN uimește de fiecare dată cu aparițiile sale incendiare pe marginea terenurilor și nu numai.

Sâmbătă, 16 august, Diletta Leotta a împlinit 34 de ani, zi care coincide și cu ziua de naștere a fetiței sale, Aria, care are 2 ani.

”Ziua noastră”, a precizat Diletta pe Instagram, cu o serie de fotografii de la petrecere. Rochia transparentă în care s-a îmbrăcat italianca a fost apreciată așa cum se cuvine de numeroșii admiratori ai jurnalistei.

Una dintre cele mai dorite femei din Italia și nu numai trăiește o poveste de dragoste cu Loris Karius, fost portar la Liverpool (celebru pentru gafele comise într-o finală de Liga Campionilor), legitimat în prezent la Schalke, o echipă de top din Germania.

