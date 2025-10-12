Cea mai frumoasă jurnalistă de sport, despre scandalul pozelor intime furate din telefon: ”Am crezut că viața mea s-a terminat” FOTO

Autor: Teodor Serban
Duminica, 12 Octombrie 2025, ora 11:37
Cea mai frumoasă jurnalistă de sport, despre scandalul pozelor intime furate din telefon: ”Am crezut că viața mea s-a terminat” FOTO
Diletta Leotta FOTO Instagram Diletta Leotta

Frumoasa italiancă Diletta Leotta (34 de ani), despre care se spune că e cea mai sexy jurnalistă de sport din lume, și-a amintit de scandalul care i-a marcat viața și cariera.

Reporterița care se ocupă cu meciurile din campionatul Italiei la postul DAZN uimește de fiecare dată cu aparițiile sale incendiare pe marginea terenurilor și nu numai.

În urmă cu 10 ani, telefonul italiencei a fost spart de hackeri, numeroase poze private și intime ale Dilettei Leotta fiind furate și publicate pe internet.

”Am crezut că viața mea s-a terminat. A fost cel mai greu moment din viața mea. M-am trezit în situația de a lupta cu un gigant invizibil, fără ca cineva să mă protejeze. La 23 de ani, nu știi cum să gestionezi un astfel de moment.

A fost greu. Episodul s-a întâmplat într-o zi de marți și sâmbătă trebuia să fiu în direct la un meci de Serie B. Nu voiam să mai apar. Nici nu puteam să ies din casă. Șeful meu de atunci m-a forțat să vin și acum îi sunt recunoscătoare.

M-am dus la redacție cu un fular și cu capul acoperit, deși nu era chiar frig afară. Mergeam pe holuri și mi se părea că toată lumea se uită la mine.

Îmi venea să plâng, dar am reușit să trec peste. Nu au găsit niciodată persoana care a făcut-o. După patru-cinci ani, au închis cazul.

Au găsit multe persoane care au distribuit imaginile, însă niciodată nu a fost găsit autorul original. E o rană care rămâne deschisă”, a declarat Diletta Leotta, pentru Corriere dello Sport.

#Diletta Leotta, #jurnalista, #scandal, #poze, #telefon , #stiri lifesport
