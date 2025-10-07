Medvedev îl ironizează din nou pe liderul SUA. „Trump se pregătește să urmeze calea lui Biden către Nobel”

Dorinţa exprimată de preşedintele SUA, Donald Trump, de a afla ce vrea să facă Ucraina cu rachetele americane Tomahawk, dacă le va primi, a stârnit ironia vicepreşedintelui Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, relatează TASS.

Medvedev spune ironic că Trump se pregătește să urmeze calea lui Biden către Nobel.

„Ei bine, este clar: le vor folosi pentru a lovi Parisul, Berlinul, Varşovia. Chiar şi preşedintele SUA ar trebui să înţeleagă acest lucru”, a scris Medvedev pe blogul său de pe aplicaţia Max.

„Trump se pregăteşte să urmeze calea lui Biden către Nobel”, a conchis vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, ironizând dorinţa lui Trump de a lua premiul Nobel pentru Pace.

Prin „calea lui Biden”, Medvedev se referă la sprijinul oferit de Joe Biden Ucrainei atacate de Rusia și la ostilitatea deschisă față de Moscova care încalcă normele internaționale.

Preşedintele american declarase luni că este deja înclinat să ia o anumită decizie cu privire la livrările de rachete cu rază lungă de acţiune „Tomahawk”, dar a spus că mai întâi vrea să afle ce anume se planifică la Kiev. Trump nu a dezvăluit ce decizie este înclinat să ia.

Întrebat de reporterii de la Casa Albă dacă a decis să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk, Trump nu a exclus această posibilitate şi a spus că a „luat o decizie” în această privinţă.

„Cred că vreau să aflu ce fac cu ele”, a adăugat el. „Unde le trimit? Cred că ar trebui să pun această întrebare. Aş pune câteva întrebări. Nu vreau să escaladez războiul”, a subliniat şeful Casei Albe.

În iulie, Donald Trump şi Dmitri Medvedev au mai intrat într-o polemică de la distanţă. Iritat de retorica „periculoasă”, Trump i-a spus lui Medvedev să „aibă grijă ce spune”, după ce aliatul lui Putin ameninţase cu arma nucleară rusă.

