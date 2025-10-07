Medvedev îl ironizează din nou pe liderul SUA. „Trump se pregătește să urmeze calea lui Biden către Nobel”

Autor: Maria Popa
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 15:44
310 citiri
Medvedev îl ironizează din nou pe liderul SUA. „Trump se pregătește să urmeze calea lui Biden către Nobel”
Donald Trump Foto: X/@WhiteHouse

Dorinţa exprimată de preşedintele SUA, Donald Trump, de a afla ce vrea să facă Ucraina cu rachetele americane Tomahawk, dacă le va primi, a stârnit ironia vicepreşedintelui Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, relatează TASS.

Medvedev spune ironic că Trump se pregătește să urmeze calea lui Biden către Nobel.

„Ei bine, este clar: le vor folosi pentru a lovi Parisul, Berlinul, Varşovia. Chiar şi preşedintele SUA ar trebui să înţeleagă acest lucru”, a scris Medvedev pe blogul său de pe aplicaţia Max.

„Trump se pregăteşte să urmeze calea lui Biden către Nobel”, a conchis vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, ironizând dorinţa lui Trump de a lua premiul Nobel pentru Pace.

Prin „calea lui Biden”, Medvedev se referă la sprijinul oferit de Joe Biden Ucrainei atacate de Rusia și la ostilitatea deschisă față de Moscova care încalcă normele internaționale.

Preşedintele american declarase luni că este deja înclinat să ia o anumită decizie cu privire la livrările de rachete cu rază lungă de acţiune „Tomahawk”, dar a spus că mai întâi vrea să afle ce anume se planifică la Kiev. Trump nu a dezvăluit ce decizie este înclinat să ia.

Întrebat de reporterii de la Casa Albă dacă a decis să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk, Trump nu a exclus această posibilitate şi a spus că a „luat o decizie” în această privinţă.

„Cred că vreau să aflu ce fac cu ele”, a adăugat el. „Unde le trimit? Cred că ar trebui să pun această întrebare. Aş pune câteva întrebări. Nu vreau să escaladez războiul”, a subliniat şeful Casei Albe.

În iulie, Donald Trump şi Dmitri Medvedev au mai intrat într-o polemică de la distanţă. Iritat de retorica „periculoasă”, Trump i-a spus lui Medvedev să „aibă grijă ce spune”, după ce aliatul lui Putin ameninţase cu arma nucleară rusă.

Care sunt șansele ca Trump să primească Premiul pentru Pace. „Este opus idealurilor pe care le reprezintă premiul Nobel”
Care sunt șansele ca Trump să primească Premiul pentru Pace. „Este opus idealurilor pe care le reprezintă premiul Nobel”
Donald Trump, laureat al Premiului Nobel pentru Pace? Experţii consideră că şansele preşedintelui american sunt aproape nule şi preferă să pună în lumină cauze uitate, înainte de...
Trump vrea să știe ce planuri are Zelenski cu rachetele Tomahawk. „Nu vreau să escaladez războiul”
Trump vrea să știe ce planuri are Zelenski cu rachetele Tomahawk. „Nu vreau să escaladez războiul”
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni, 6 octombrie, că ar dori să ştie ce intenţionează să facă Ucraina cu rachetele Tomahawk fabricate în SUA înainte de a accepta să le...
#Dimitri Medvedev, #Donald Trump, #Premiul Nobel Pace, #biden trump, #rachete Tomahawk, #razboi Ucraina, #premiul nobel pace Trump , #Rusia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gica Hagi a dat lovitura: contract pe 10 ani!
ObservatorNews.ro
Ciclonul Barbara matura sud-estul Romaniei. Sfaturile autoritatilor: "Stati in casa, inchideti ferestrele"
DigiSport.ro
Marea campioana ajunsese alcoolica, dar nu mai bea de doi ani. Acum divorteaza si e nevoita sa-si vanda casa

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Călin Georgescu a aruncat în aer porumbei albi. Prima pasăre a căzut la pământ ca un bolovan VIDEO
  2. Medvedev îl ironizează din nou pe liderul SUA. „Trump se pregătește să urmeze calea lui Biden către Nobel”
  3. Școlile din București se închid miercuri, 8 octombrie, din cauza codului roșu de vreme severă. Anunț oficial
  4. Mircea Cărtărescu se află printre favoriții la Nobelul pentru Literatură 2025. Cu cine se luptă pentru prestigiosul premiu
  5. A început procesul românului care a înjunghiat o fetiță de 11 ani, la Londra. Cum a pledat Ioan Pintaru
  6. O femeie va fi judecată în premieră pentru genocid la Paris. Procesul, după tratamentul inuman al unei adolescente pe care o „cumpărase”
  7. Un cercetător susține că a descoperit dovezi de „ADN extraterestru” în genomul uman
  8. A fost acordat Premiul Nobel pentru Fizică. Laureații din acest an sunt americani VIDEO
  9. UPDATE Județele care închid școlile după avertizarea Cod roșu de ploi abundente. Până când este valabilă atenționarea
  10. Papa Leon își începe vizitele externe. Care sunt primele țări unde va merge