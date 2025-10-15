Tranzacție istorică în București: Consiliul Local al Sectorului 1 a achiziționat Casa Petrescu pentru 1,7 milioane de euro

Casa negustorului Dimitrie Petrescu, situată pe Calea Griviței nr. 115 din București, a fost achiziționată de Consiliul Local al Sectorului 1, în baza dreptului de preempțiune, pentru a fi transformată într-un centru educațional și cultural.

Tranzacția, intermediată de Romania Sotheby’s International Realty, s-a finalizat la prețul de 1,7 milioane de euro, potrivit comunicatului de presă.

Construită în 1895, clădirea are o suprafață de teren de 682 mp și o suprafață construită desfășurată de 1.656 mp. Evaluarea de piață depășea 2,1 milioane de euro, conform standardelor ANEVAR. De-a lungul timpului, Casa Petrescu a găzduit diverse activități comerciale, iar în perioada comunistă aici au funcționat o alimentară și o circă financiară. În 2021, moștenitorii proprietarilor inițiali și-au redobândit drepturile asupra clădirii, potrivit Legii nr. 10/2001.

Clădirea păstrează elementele arhitecturale originale și detaliile decorative aplicate pe frontoanele ferestrelor. Interiorul include încăperi cu tavane înalte decorate cu rozete, frize și cornișe florale, evocând atmosfera de altădată a seratelor muzicale care se desfășurau aici. În prezent, există un proiect de arhitectură pentru restaurarea fațadei, reamenajarea interioară și transformarea podului în mansardă.

În portofoliul Romania Sotheby’s International Realty se regăsesc și alte clădiri cu valoare istorică, precum Casa inginerului Athanasie Bolintineanu, Casele colonelului Teodor Vera sau reședința familiei Teodoreanu.

Casa Petrescu poartă și semnele trecutului profesional al lui Dimitrie Petrescu, care a fost profesor de astronomie și geodezie la Universitatea din București și a contribuit la înființarea Bibliotecii Centrale Universitare prin donarea a 200 de lucrări de specialitate.

Ads