O noua victorie pentru Mircea Lucescu in Ucraina. Dinamo Kiev, fara infrangere in campionat

Golul a fost marcat de Popov, in primul minut de joc.Pe final, in minutul 90, de la echipa lui Lucescu a fost eliminat Saparenko. Dinamo Kiev este lider in clasament, cu 17 puncte, neavand nicio infrangere in acest sezon (cinci victorii, doua remize). Si echipele de pe pozitiile 2 si 3 au pana acum un parcurs fara infrangere: Vorskla Poltava a inregistrat patru victorii si trei remize, astfel ca are 15 puncte, iar Sahtior Donetk a obtinut trei victorii si patru remize, astfel ca are 13 puncte. Oleksandria ocupa locul opt, cu noua puncte.