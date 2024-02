UEFA, despre meciul Steaua - Dinamo Kiev: Ce remarca forul continental

Partida dintre Steaua si Dinamo Kiev, din Europa League, a fost prefata de cei de la UEFA cu un material pe propriul site.

Forul continental a prezentat o serie de date statistice despre disputa campioanei cu liderul din Ucraina.

Iata ce scrie UEFA:

- Steaua trebuie sa castige, si sa spere ca Aalborg va pierde puncte la Rio Ave, pentru a termina pe locul secund in grupa.

- Dinamo va pierde prima pozitie daca va fi invinsa de Steaua, iar Aalborg castiga in Portugalia.

- In cea mai importanta intalnire dintre cele doua echipe, echipa lui Anghel Iordanescu a invins Dinamo pregatit de Lobanovskiy in Supercupa Europei din 1986.

- Atunci cand Steaua si Dinamo s-au intalnit in sezonul 2006/2007 al Ligii Campionilor, actualul secund al romanilor, Nicolae Dica, a marcat trei goluri in cele doua partide.

- Steaua nu a mai pierdut acasa in cupele europene de sapte meciuri.

- Mijlocasul Stelei, Alexandru Bourceanu, va juca meciul cu numarul 50 in cupele europene daca va fi utilizat.

- Antrenorul Stelei, Constantin Galca, are 68 de selectii la echipa nationala si a evoluat si in Spania, la Mallorca, Espanyol si Villareal. A preluat fosta sa echipa in luna iunie, dupa o perioada scurta in care a fost selectioner al reprezentativei U-17.

Partida dintre Steaua si Dinamo Kiev este programata joi seara, de la ora 22:05.

Meciul va fi transmis in direct pe site-ul Ziare.com.

M.D.