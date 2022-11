Lucescu, dupa 0-3 cu Dinamo Kiev: Imi este rusine!

Mircea Lucescu si Sahtior Donetk au ratat sansa de a se apropia de liderul Dinamo Kiev, pierzand cu 0-3 derbiul Ucrainei.

Antrenorul roman a izbucnit la finalul partidei si spune ca nu si-a vazut niciodata echipa jucand asa de prost.

"Imi cer scuze suporterilor nostri pentru evolutia de astazi. Sincer, imi este rusine. N-am vazut niciodata echipa jucand atat de prost. Dinamo merita felicitari. A stiut sa reziste in primele 20 de minute, cand am dominat, apoi a profitat de greselile noastre. Fundasii centrali nu trebuie sa greseasca daca vrem sa jucam bine.

Noi am iesit la joc, adversarii s-au aparat foarte bine si au punctat pe contraatac. Sunt surprins de lipsa de reactie a jucatorilor mei. Raspunderea infrangerii imi apartine mie, eu am luat deciziile, dar ma asteptam la altceva din partea lor. Ii urez succes lui Dinamo in cupele europene", a declarat Lucescu la conferinta de presa.

Dupa 13 etape, Dinamo Kiev conduce in clasament cu 35 de puncte, in timp ce Sahtior ocupa locul secund cu 28 de puncte.

Ads