VIDEO Mircea Lucescu a castigat Supercupa Ucrainei, dupa ce si-a batut fosta echipa, Sahtior Donetk, cu 3-1. In urma cu exact 20 de ani, romanul a castigat Supercupa Europei

GOOOOOL DE DYNAMO KYIV!!!!

El uruguayo Carlos de Pena pone el 1-0. Dynamo 1-0. Shakhtar!!! #FCDK pic.twitter.com/DcbNfukheO - Ochoa. 🇲🇽🇲🇽🇲🇽 (@AdrianOchoa78) August 25, 2020

Shakhtar - Dynamo Kyiv 0 - 2 Gerson Rodrigues (great goal) pic.twitter.com/GbqXZ4EkBf - Giorgi Javoiani (@GiorgiJavoiani) August 25, 2020

Romanul si-a batut fosta formatie, Sahior Donetk, 3-1, si a castigat Supercupa Ucrainei.Chiar daca multi nu-i dadeau sanse in fata formatiei care a ajuns in semifinalele Europa League, Dinamo Kiev a inceput tare meciul si a dat doua goluri in prima repriza prin De Pena si Rodrigues.Junior Moraes a redus din diferenta pentru Sahtior, insa a fost un simplu foc de paie.Elevii lui Mircea Lucescu au mai dat un gol in repriza a doua si Dinamo Kiev - Sahtior s-a terminat 3-1.Antrenorul roman castiga un nou trofeu in Ucraina, la exact 20 de ani, de cand a castigat Supercupa Europei cu Galatasaray