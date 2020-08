Conducerea clubului Dinamo Kiev, cercetata intr-un dosar de evaziune fiscala

Dosarul a fost deschis la 17 septembrie 2019.Anchetatorii ii acuza pe oficialii FC Dinamo Kiev ca au evitat sa plateasca impozite in valoare mare prin implementarea unor scheme de finantare a activitatilor clubului sportiv folosind conturile bancare ale unei companii offshore, cu sediul in Cipru.Prin intermediul acesteia, toti jucatorii si staff-ul echipei Dinamo Kiev, precum si unii membrii ai conducerii clubului primesc recompense financiare, in loc de salarii, pentru cedarea drepturilor de imagine.Este de asteptat ca si salariul noului antrenor, Mircea Lucescu , in valoare de 1,2 milioane de euro pe an (2,2 milioane de euro cu bonusurile de performanta) sa fie platit tot in acelasi mod, a precizat sursa citata.De asemenea, veniturile din transferul jucatorilor de la Dinamo sunt incasate in conturile firmei din Cipru.Mircea Lucescu a semnat, la 23 iulie, un contract pe doua sezoane cu Dinamo Kiev.