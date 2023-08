Ghioane a inscris pentru Dinamo Kiev

Tiberiu Ghioane a marcat un gol in partida castigata de formatia sa, Dinamo Kiev, scor 2-1, in deplasare, cu Metalist Harkov, in etapa a 7-a a campionatului ucrainean de fotbal.

Mijlocasul roman a evoluat pe toata durata intalnirii si a marcat in minutul 15.

Celalalt gol al trupei din capitala Ucrainei a fost marcat de Gusev, minutul 67, in timp ce pentru gazde a punctatDevici,in minutul 84.

Dupa 7 etape jucate in campionat, Dinamo Kiev are 19 puncte, cu 3 mai multe decat ocupanta locului secund, Sahtior Donetk, care are insa un meci mai putin disputat.

I.G.