Mircea Lucescu, la prima infrangere cu Dinamo Kiev

Viktor Tigankov a marcat golul vicecampioanei Ucrainei (80), in timp ce pentru Desna, formatie clasata pe locul al patrulea in stagiunea recent incheiata au inscris Aleksandr Filippov (32) si Ilia Sevtov (82).Lucescu a inceput meciul cu Buscean - Timcik, Kedziora, Sirota, Karavaev - Sidorciuk, Buialski, Titaisvili, Liedniev, Bulet - Supriaga. In repriza a doua au jucat Boiko - Kedziora, Zabarnii, Sirota, Karavaev (Vivcearenko, 65) - Sidorciuk (Andrievski, 75), Buialski (De Pena, 81), Saparenko, Liedniev (Tigankov, 58), Duelund - Supriaga (Sol, 67).Vineri, in primul meci al lui Lucescu pe banca echipei, Dinamo a invins-o pe Veres Rivne cu 3-0.Dinamo Kiev ca juca pe 15 august un nou meci de verificare, cu FC Polisia Jitomir.