Mircea Lucescu a transferat la Kiev un jucator din nationala Romaniei

"Din cate stiu, Baluta a trecut vizita medicala. Il vom imprumuta. Cred ca este o afacere buna. Cred ca nu vor mai fi alte transferuri ", a declarat presedintele clubului Dinamo Kiev , Igor Surkis, presei ucrainene.Baluta, 21 de ani, a fost transferat la Brighton, la 31 ianuarie 2019, de la FC Viitorul . El a ramas la echipa patronata de Gheorghe Hagi pana in vara anului 2019, sub forma de imprumut.In ianuarie 2019, Baluta a fost imprumutat de Brighton la ADO Den Haag pana la finalul sezonului 2019/2020.El are sapte selectii la nationala Romaniei.