Un oficial de la Dinamo Kiev: Sansele ca Goian sa ajunga la noi sunt de 50%

Un oficial al formatiei Dinamo Kiev, Michael Levandovsky, a anuntat ca transferul fundasului stelist Dorin Goian este aproape de a fi perfectat, iar sansele ca jucatorul sa evolueze din sezonul viitor in campionatul ucrainean sunt de 50%.

"Sansele ca fundasul sa ajunga la noi sunt, in momentul de fata, sunt de 50%. S-a discutat cu Steaua, insa oferta noastra a fost sub pretentiile patronului. Clubul va analiza o noua incercare de a-l aduce pe Goian si va pregati o noua oferta. Cert este ca antrenorul nostru l-ar dori in echipa, dar vom vedea daca putem sa il luam", a declarat oficialul pentru Sport Total FM.

Fundasul Dorin Goian mai este ofertat si de gruparea engleza Sunderland, care a inaintat o propunere de 4 milioane de euro pentru semnatura acestuia, in timp ce finantatorul Stelei, Gigi Becali, isi doreste 4.800.000 de euro, cei 800.000 reprezentand TVA-ul.

Ads