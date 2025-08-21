Șeful lui Dinamo, mesaj dur pentru unul dintre cei mai respectați jurnaliști: "Bucuriile geambașului inginer"

Autor: Alexandru Atanase
Joi, 21 August 2025, ora 14:08
1090 citiri
Andrei Nicolescu. Foto: captură Digisport

Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele celor de la Dinamo, a lansat un atac dur la adresa jurnalistului Cristian Geambașu.

Andrei Nicolescu e nemulțumit pentru că jurnalistul Cristian Geambașu nu îl are deloc la inimă și îi reproșează faptul că a lansat o serie de acuzații nefondate.

Șeful dinamovist crede că ziaristul inventează subiecte ridicole doar pentru a crea disensiuni.

Sub titlul "Bucuriile geambașului inginer secția mecanică utilaj tehnologic", Andrei Nicolescu vorbește despre Cristian Geambașu.

"Cristi Geambașu nu mă are deloc la inimă. E dreptul lui. Are și motive. Sunt plin de defecte. Nu-i port pică. Și, dacă s-ar lua doar de mine, n-aș comenta. Însă, în puseurile sale obsesionale, domnul Geambașu lovește și în Dinamo. Cel mai recent, mă acuză că l-aș critica “repetat” pe mister Kopic și aș urmări controlul total al fuziunii cu CS Dinamo. Ambele afirmații, dacă ar fi luate în serios, ar putea genera tensiuni în familia Dinamo.

Nu intru în explicații inutile. Nu repet povestea cu nebunul care aruncă o piatră în baltă și înțelepții dau fuga s-o scoată.

Am încredere deplină în mister Kopic, face o treabă excepțională la Dinamo. Relația cu CS Dinamo este caracterizată de rațiune, echilibru și respect reciproc. Ideea de a controla fuziunea este absurdă, ridicolă, emisă doar pentru a crea disensiuni.

Oameni mari au orgolii mici. Oamenii mici au orgolii mari. Poate ca orgoliul geambașului depășește Palatul Parlamentului. Mijloacele lui, din păcate, nu au aceeași anvergură. Se joacă redundant cu bățul prin gard, încântat că face zgomot.

Mă rog, fiecare cu micile lui bucurii."

