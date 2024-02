Antrenorul lui Dinamo, după ce a învins campioana la ea acasă: ”Nu e pentru bonusuri”

Zeljko Kopic, antrenorul echipei Dinamo Bucureşti, ştie că victoria cu Farul de luni seara, scor 2-0, este doar un pas pe un drum greu.

„Victoria este a celor două grupuri – al jucătorilor şi al suporterilor. Energia pe care ne-au dat-o a fost extraordinară. Sunt mândru atât de jucătorii mei, cât şi de suporteri. Am jucat foarte bine tactic. În meciurile precedente am avut momente bune, dar nu le-am speculat. Acum a existat o mai bună comunicare, am văzut mult mai multe lucruri bune. Înţeleg că unii jucători nu sunt la cel mai bun nivel, dar ştiu că aceştia au calitate şi vor juca din ce în ce mai bine.

Această victorie nu este atât pentru bonusuri, cât este pentru mândrie. Dinamo este un club special, a fost o perioada foarte, foarte grea. Încă nu am obţinut nimic, mai avem foarte multe puncte de câştigat. Acum suntem doar fericiţi pentru acest rezultat”, a declarat Zeljko Kopic.

Echipa Dinamo Bucureşti a dispus luni seara, în deplasare, scor 2-0, de echipa campioană a României, Farul Constanţa, în ultimul meci al etapei a 25-a.