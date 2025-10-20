Ce spune antrenorul lui Dinamo despre execuția ”scorpion” a rapidistului Koljic

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Zeljko Kopic, a declarat, duminică seara, într-o conferință de presă susținută după înfrângerea din derby-ul cu Rapid, scor 2-0, că este dezamăgit de rezultat și îi este greu să îl accepte ținând cont de evoluția formației sale.

”Suntem toți dezamăgiți de rezultat, e greu să îl acceptăm. Am avut însă multe momente bune și multe ocazii de a înscrie. Dar într-un derby, atunci când nu înscrii e foarte greu să obții un rezultat mai bun. Rapid a fost stabilă în apărare, în timp ce noi am încercat să găsim soluții și să creăm spații între linii... E greu când primești goluri așa cum am primit noi azi. Dar nu mă pot plânge prea mult de echipă, jucătorii au arătat atitudine, au avut multe momente bune. Acum nu ne rămâne decât să analizăm jocul și să pregătim cât mai bine următorul joc”, a afirmat el.

”Uneori ai nevoie și de puțin noroc pentru că am avut ocazii importante. În mod normal, acest număr de ocazii ar fi fost suficient pentru a obține un rezultat bun. Astăzi nu a fost. Am rămas cu impresia că azi indiferent cât de multe ocazii ne-am fi creat ar fi fost foarte greu (n.r. - să marcăm). Sunt și astfel de meciuri, se întâmplă, este fotbal”, a adăugat Kopic.

Tehnicianul croat a recunoscut că nu a mai văzut intervenție precum cea a jucătorului rapidist Elvir Koljic, cel care a respins mingea de pe linia porții prin procedeul ”scorpion kick”.

”Nu am mai văzut intervenție precum cea a lui Koljic, dar astfel de mici detalii fac diferența. Într-un derby 2-3 ocazii sunt suficiente pentru a obține un rezultat...iar noi azi am avut mai multe. Rapid ne-a pedepsit pentru greșelile pe care le-am făcut în apărare”, a precizat Kopic.

FC Rapid București a învins-o pe Dinamo București cu scorul de 2-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională, într-un meci din etapa a 13-a a Superligii de fotbal.

Rapid s-a impus în acest derby, în care Dinamo a fost gazdă, prin autogolul lui Eddy Gnahore (59) și reușita lui Cristian Manea (74), deși a jucat ultima parte a meciului în inferioritate numerică, după eliminarea lui Cătălin Vulturar (68).

Dinamo a pierdut primul său meci acasă în acest sezon.

Rapid are trei victorii consecutive după eșecul cu FC Hermannstadt.

