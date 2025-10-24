6 din 6! Campioana României e ”ciuca bătăilor” în Liga Campionilor

CS Dinamo București a fost învinsă de echipa poloneză Industria Kielce, cu scorul de 28-24 (14-12), joi seara, în Sala Dinamo, în Grupa A a Ligii Campionilor la handbal masculin.

Campioana României a pierdut și al șaselea său meci jucat în acest sezon în EHF Champions League.

Începutul meciului a fost destul de bun, iar Dinamo a condus cu 2-1, 3-2 și 7-6, după care oaspeții au înscris trei goluri la rând și la pauză aveau avans de două goluri pe tabelă, 14-12.

Dinamo a fost de câteva ori la un singur gol de polonezi în partea secundă (18-19, 19-20, 21-22), dar finalul a aparținut echipei din Kielce, care s-a impus cu 28-24.

Pentru echipa antrenată de Paulo Pereira au marcat Tom Pelayo 5 goluri, Branko Vujovic 4, Miklos Rosta 4, Ionuț Nistor Ioniță 3, Haniel Vinicius Inoue Langaro 3, Yoav Lumbroso 3, Frederik Ladefoged Blazejewicz 1, Alex Pascual Garcia 1.

Portarul Vladimir Cupara a reușit 8 intervenții (36,36%), iar Ionuț Iancu a avut 3 (17,65%).

Golurile oaspeților au fost reușite de Artem Korolek 9 goluri, Hassan Kaddah 4, Aleks Vlah 4, Jorge Maqueda Peno 3, Arkadiusz Moryto 3, Theo Monar 2, Piotr Jarosiewicz 1, Dylan Nahi 1, Benoit Kounkoud 1.

Miercuri, Kolstad Handball a pierdut acasă cu Sporting Lisabona, scor 30-34, iar HBC Nantes a cedat în fața formației Aalborg Handbold cu 27-28. Joi, One Veszprem HC a fost învinsă acasă de Fuchse Berlin cu 32-31.

Dinamo va juca următorul meci pe 13 noiembrie, în deplasare, cu HBC Nantes.

Clasament

1. Fuchse Berlin 12 puncte

2. Aalborg Handbold 10

3. Sporting 8

4. HBC Nantes 6

5. One Veszprem HC 6

6. Industria Kielce 4

7. Kolstad Handball 2

8. Dinamo București 0

