Ce șanse are Dinamo la promovarea directă în Superliga după 3-0 cu Steaua: ”Avem un meci crucial”

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Ovidiu Burcă, a declarat, luni seara, după victoria cu 3-0 în faţa formaţiei CSA Steaua, că nu va face calcule privind promovarea în Superligă şi că este convins că aceasta se va decide în ultimele minute ale meciurilor din play-off-ul Ligii a II-a.

"Am făcut un meci foarte bun. Vreau să-i felicit pe băieţi pentru felul în care au gestionat meciul, unul foarte greu contra unui adversar care ne-a învins de două ori sezonul ăsta. Azi a venit şi victoria, una pe care o dedicăm suporterilor noştri, la 75 de ani de la înfiinţarea clubului. Nu ştiu dacă se vede promovarea, mai avem un meci. Ne-am bucurat în seara asta pentru că dincolo de faptul că am câştigat împotriva unei rivale, am făcut un meci foarte bun şi sunt foarte mulţumit.

Deocamdată nu vreau să fac niciun calcul, pentru că de fiecare dată când am făcut nu au ieşit. Se va juca până la ultimele minute. Avem un meci crucial pe care trebuie să îl câştigăm, după care vom vedea unde suntem. Nu cred că trebuie să facem foarte multe calcule, vom vedea sorţii ce ne vor oferi la finalul meciului.

Noi trebuie să avem toată energia pentru meciul de la Iaşi, pentru că va fi un extrem de complicat. Vom întâlni o echipă care este relaxată, care este în obiectiv, dar sunt ferm convins că jucătorii care vor intra vor dori să demonstreze că merită să joace în prima ligă şi cred că este o motivaţie pentru ei", a afirmat Burcă în conferinţa de presă de după partida de pe Arena Naţională.

El s-a arătat încrezător în şansele echipei sale de a promova direct în Superligă, fără a mai fi nevoie să joace barajul.

"Deşi nu aş vrea să vorbesc de baraj, pot spune că e complicat, pentru că echipele din Liga I au jucători cu o anumită valoare. Dacă vom ajunge acolo ne vom bate şi dacă vom avea 1 sau 50%. Ne vom bate pentru promovare. Dar nu vreau să vorbim despre baraj, noi am vrea să ne calificăm direct. Eu mă rog să câştigăm noi la Iaşi şi apoi vom vedea ce se va întâmpla. Ne dorim foarte mult să jucăm în Liga I, ne dorim foarte mult pentru suporteri", a completat Burcă.

Tehnicianul a precizat că echipa sa a suferit mult în acest sezon în partidele cu CSA Steaua şi că motivaţia jucătorilor a fost foarte mare în meciul câştigat luni seara: "Am suferit foarte mult în întâlnirile pe care le-am avut cu cei de la CSA în acest sezon. Astăzi nu aveau cum să aibă mai multe energie decât noi. Noi jucăm pentru un ideal mai mare, lucrurile sunt disproporţionate. Nu aveau cum să ne domine la niciun capitol şi cred că s-a văzut pe teren.. Victoria asta e mai dulce decât altele. Cred că echipa asta a făcut un progres enorm. Pentru asta sunt mândru şi noi cred că am făcut paşi foarte mari, de unde am plecat şi unde am ajuns".

Dinamo Bucureşti a învins-o pe CSA Steaua Bucureşti cu scorul de 3-0 (0-0), luni seara, pe Arena Naţională, într-un meci din etapa a noua a fazei play-off a Ligii a II-a de fotbal.

Formaţia alb-roşie s-a impus prin golurile marcate de Deniz Giafer (77) şi Lamine Ghezali (90+4, 90+9 - penalty) şi mai speră la promovarea directă în Superligă.

Dinamo şi Oţelul Galaţi sunt la egalitate de puncte, 46, dar Oţelul are un joc mai puţin, pe care îl va disputa marţi, în deplasare, cu Gloria Buzău (19.00).

În ultima etapă din play-off (21 mai), Dinamo va juca în deplasare cu Politehnica Iaşi, iar Oţelul acasă cu Unirea Dej.