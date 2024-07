Eugen Voicu, acționar majoritar la Dinamo și președintele Consiliului de Administrație al societății Red&White care deține în prezent 41% din acțiunile clubului, a anunțat că vrea să se retragă și să cedeze o mare parte din drepturi.

”Cât am putut să contribui, am făcut-o. Am ajuns într-o situație în care consider că este mai bine să fac acest pas. Mi-am făcut datoria când a fost mai mare nevoie, iar acum consider că există acționari puternici, destul de retrași, serioși, care nu caută publicitate și pot duce mai departe această structură pe care am realizat-o din februarie 2023. Pentru că există această structură!

Lucrurile sunt așezate pe un făgaș. Direcția pe care am setat-o e bună, Dinamo e pe un drum corect, tot ce mai trebuie este… timp, care este comprimat. Timp și puțină răbdare. Dacă vrei să construiești un club trebuie să ai un schelet, care atunci când am preluat, nu era.

Când am venit totul atârna de o fărâmă de ață. O să-mi păstrez un anumit procent, da. Va exista, cel mai probabil, cât de curând, o schimbare în Registrul Comerțului”, a spus Eugen Voicu, conform Prosport.

Cel mai probabil, acțiunile lui Eugen Voicu vor fi preluate de Renovatio, sponsorul principal al lui Dinamo, care deține 21% din club. În schimb, Andrei Nicolescu, administratorul special al grupării din Ștefan cel Mare, deține un procent de 27% din acțiuni.

