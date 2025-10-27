Dinamo contra Dinamo în Cupa României! Ce crede antrenorul Kopic

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo București, Zeljko Kopic, a declarat, luni, într-o conferință de presă, că formația sa este favorită în meciul cu CS Dinamo din Cupa României, dar a subliniat că există rivalitate și că jucătorii din ligile inferioare sunt mereu foarte motivați în această competiție.

”Începem parcursul în Cupa României, iar CS Dinamo este primul adversar. Pregătirea noastră este aceeași, vom arăta respect adversarului. Mâine vom decide ce jucători au nevoie de puțin mai multă odihnă, dar luăm acest meci în serios. Cupa României este mereu o competiție periculoasă. Toate echipele sunt motivate, vor să demonstreze în fața cluburilor mai puternice. OK, mâine noi suntem favoriți, dar rivalitate există întotdeauna. În ceea ce ne privește nu contează cine joacă, important este să dea totul pe teren, să fie gata să lupte. Pentru că nu va fi un meci ușor. Eu nu vreau să văd o astfel de mentalitate în echipa mea”, a spus el.

”Sunt multe cluburi Dinamo în Europa. Sigur că eu știu legătura și toată povestea legată de cele două cluburi din România, însă mâine este vorba despre noi și de modul cum ne vom concentra la începutul acestei competiții. Sigur că ei vor fi foarte motivați, vor încerca să dea totul pe teren. Iar pentru noi fiecare meci e important, așa că ne propunem să arătăm cel mai bun fotbal al nostru. Jucătorii nu se vor gândi la toate aceste lucruri, ei se vor concentra pe ceea ce au de făcut pe teren și atât”, a adăugat tehnicianul croat.

Ads

Kopic a subliniat că CS Dinamo nu este echipa a doua a clubului: 'Echipa noastră a doua este în Liga a III-a, la CS Dinamo avem doar jucători împrumutați. Vom vedea mâine câți suporteri vor veni la stadion, va fi interesant să vedem'.

Echipa de fotbal Dinamo București întâlnește divizionara secundă CS Dinamo, marți, de la ora 21:00, pe Stadionul Arcul de Triumf din Capitală, într-o partidă contând pentru prima etapă a Grupei D a Cupei României.

Ads