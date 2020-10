EXCLUSIV Cum a scapat Dinamo de datoriile catre ANAF si Negoita

Din fericire pentru dinamovisti, se pare ca lucrurile au intrat pe un fagas normal. Si nu datorita faptului ca spaniolii au adus banii promisi la club, ci pentru ca au scapat de de datoriile scadente in luna octombrie. Asta pentru moment, pentru ca banii vor fi reesalonati.In primul rand, cea mai importanta veste primita de conducerea lui Dinamo a fost ca Guvernul a schimbat termenul limita pentru plata datoriilor catre stat.Astfel, suma de 500.000 de euro pe care Dinamo era obligata sa o plateasca la data de 25 octombrie se va reesalona pe o perioadata de minim 12 luni, de la data de 25 decembrie."In contextul economic actual, Guvernul doreste sa vina din nou in sprijinul mediului de afaceri pentru a nu pune o presiune suplimentara asupra acestora, mai ales in contextul in care unii dintre acestia au avut activitati restrictionate sau suspendate in aceasta perioada, ca urmare a unor decizii administrative si ar fi incorect si contraproductiv din punct de vedere economic ca la 25 octombrie acestia sa fie obligati sa isi plateasca datoriile acumulate in aceasta perioada catre stat.Prin urmare, prin ordonanta de urgenta adoptata in sedinta de guvern se instituie cadrul pentru esalonarea acestor datorii pe o perioada de 12 luni, printr-un mecanism care presupune, pe de o parte, posibilitatea contribuabilului ca pana la data de 25 decembrie, deci intre 25 octombrie si 25 decembrie, sa poata sa isi depuna declaratiile fiscale cu privire la datoriile pe care le are de platit catre stat, urmand ca dupa aceea organul fiscal sa-i propuna acestuia un grafic de esalonare a acestor datorii pe o perioada de 12 luni.Important de mentionat este ca in aceasta perioada, de la data de 25 octombrie pana la data de 25 decembrie, indiferent cand contribuabilul face aceasta solicitare, face depunerea declaratiilor fiscale catre administratiile fiscale, nu se percep dobanzi de penalizare pentru zilele de intarziere, astfel incat au posibilitatea si ragazul ca in aceasta perioada sa depuna in functie de cum considera ei mai bine declaratiile fiscale si sa solicite un grafic de esalonare", este una dintre masurile adoptate in sedinta Guvernului, din 22 octombrie.Nici nu se putea mai bine pentru Dinamo, mai ales ca sefii din Stefan cel Mare nu dispuneau acum de suma 500 000 de euro necesara platii catre ANAF si riscul era urias pentru "cainii rosii". Organele statului puteau pune sechestru pe baza de la Saftica in caz de neplata.In plus, spaniolii au gasit intelegere si la fostul patron, Ionut Negoita, care potrivit contractului ar fi urmat sa primeasca 150.000 de euro in aceasta luna.Negoita a acceptat doleantele noilor proprietari si le-a dat un nou termen de plata, conform unor surse Ziare.com.Singurii bani care au venit in club in aceasta luna sunt cei veniti din drepturile tv, in jur de 230.000 de euro. Din acei bani, Liga Profesionista de Fotbal a oprit 50 000 de euro in contul unei datorii mai vechi a echipei din Stefan cel Mare fata de forul fotbalistic.Din restul de 180 000 de euro, oficialii dinamovisti au platit o parte din salarii si au achitat ultimele restante care fostii antrenori , Dusan Uhrin, Adrian Mihalcea si catre Dan Nistor. Cei trei au depus memorii si Dinamo ar fi riscat depunctarea in caz de neplata.Din Spania, Cortacero anunta o majorare de capital la Dinamo, insa, deocamdata, lucrurile stagneaza in ceea ce priveste partea financiara.In Liga 1 , dinamovistii au doar o victorie in sapte etape si sunt la mare distanta de primele locuri din clasament.