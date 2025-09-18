Coșmar pentru Dinamo în Liga Campionilor. Ce-au făcut ”dulăii” în primele două meciuri

Campioana Dinamo Bucureşti a fost învinsă miercuri, în deplasare, de formaţia Kolstad Handball, scor 31-28 (17-10), în meci contând pentru etapa a II-a din grupa A a Ligii Campionilor.

Principalii marcatori ai partidei au fost Gudjonsson 6 goluri, Jepsson 5, Oskarsson 4, Lyse 4, pentru Kolstad, respectiv Negru 5, Vujovic 4, Nistor 4, pentru ”dulăii” de la Dinamo. S-au remarcat şi portarii ambelor echipe, Palicka, respectiv Iancu de la Dinamo, ambii cu câte 13 intervenţii reuşite.

În celelalte partide din etapa a II-a se duelează, joi: Fuchse Berlin - Aalborg Handbold, Veszprem HC - HBC Nantes şi Sporting Lisabona - Industria Kielce.

În etapa inaugurală a grupei A, Dinamo a pierdut, pe teren propriu, cu portughezii de la Sporting Lisabona, scor 30-33, iar în runda a treia va evolua pe teren propriu, cu Veszprem HC, în 24 septembrie.

În stagiunea precedentă, campioana României nu a trecut de faza play-off a competiţiei, fiind eliminată de câştigătoarea ulterioară a trofeului, SC Magdeburg.

Ads