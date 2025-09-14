Scena incredibila la Dinamo - Astra: Sumudica a ajuns la spital!

Miercuri, 16 Decembrie 2015, ora 07:02
8742 citiri
Scena incredibila la Dinamo - Astra: Sumudica a ajuns la spital!
Foto: captura Sport.ro

O scena incredibila a avut loc in timpul meciului dintre Dinamo si Astra, din Cupa Romaniei. Antrenorul giurgiuvenilor, Marius Sumudica, a parasit stadionul pentru a merge la spital!

In minutul 70 al partidei disputata in Stefan cel Mare, Sumudica a plecat de pe banca Astrei la vestiare, fiind insotit de unul dintre maseori. Ulterior, acesta a parasit chiar si stadionul, desi echipa sa se afla pe teren intr-un meci important, indreptandu-se spre spital.

La finalul partidei, oficialii formatiei de la malul Dunarii au afirmat ca tehnicianul a avut "palpitatii" si a plecat la spital pentru un control de urgenta.

"Marius a avut niste palpitatii la inima. In repriza a doua am inteles ca s-au agravat si a plecat la spital. Nu s-a mai intamplat asa ceva, dar suntem pe final de sezon si stresul isi pune amprenta, sunt problemele de zi cu zi in fotbalul nostru", a declarat la finalul partidei "secundul" lui Sumudica de la Astra, Bogdan Andone.

Potrivit postului Sport.ro, Marius Sumudica ar fi ajuns la Spitalul Militar din Bucuresti in jurul orei 23, fiind in afara pericolului.

Cu toate acestea, antrenorul Astrei si-a inchis telefonul si a refuzat sa discute cu presa sau cu cei din conducerea clubului.

Astra a fost eliminata in sferturile de finala ale Cupei Romaniei dupa un meci nebun cu Dinamo, care s-a impus cu scorul de 2-1.

Gnohere a deschis scorul in prima repriza, Enache a egalat pentru Astra in minutul 90, insa Palici a calificat-o pe Dinamo cu un gol marcat la ultima faza a partidei.

M.D.

Ionuț Moșteanu: „Rusia ne-a provocat. România poate doborî dronele rusești care intră în spațiul nostru aerian”
Ionuț Moșteanu: „Rusia ne-a provocat. România poate doborî dronele rusești care intră în spațiul nostru aerian”
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a făcut noi clarificări privind incidentul cu drona rusească interceptată în spațiul aerian românesc. Ministrul a precizat că normele și procedurile...
Ministrul Economiei, despre plafonarea prețurilor la alimente: „Decizia se ia în unanimitate în coaliție. Sunt măsuri care afectează și oamenii”
Ministrul Economiei, despre plafonarea prețurilor la alimente: „Decizia se ia în unanimitate în coaliție. Sunt măsuri care afectează și oamenii”
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat sâmbătă seară, la Digi24, că hotărârea privind prelungirea sau eliminarea plafonării prețurilor la alimente va fi luată doar prin consens...
#Sumudica spital meci, #Sumudica spital inima, #Sumudica Dinamo Astra Cupa Romanei , #Cupa Romaniei
Comentarii
Poza niculaeda
niculaeda
rank 5
"Scena incredibila la Dinamo - Astra: Sumudica a ajuns la spital!"
- acolo sa ramana ! a dat nevoitza de bani , ca vad ca cumpara la greu ! :o))) Vezi tot
Adaugă comentariu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Au semnat actele: Maria Sharapova si-a vandut "bijuteria" cu 25 de milioane de euro si se muta
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gica Hagi a zis "Da" si revine! Prima reactie: "Ma duc cu drag. Am acceptat-o pentru ca sunt liber"

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Surpriză: CFR Cluj, încurcată de „lanterna roșie”. Debut de coșmar pentru Marcus Coco. Ce s-a întâmplat cu Zouma și Isalami
  2. PSV se descurcă fără Dennis Man. Cinci goluri marcate în ultima etapă
  3. Bayern face legea în Germania: 5-0, în fața unei foste câștigătoare a Ligii Campionilor
  4. Ianis Hagi a debutat la noua echipă. S-a duelat cu un alt român
  5. Chivu a luat patru goluri de la Juventus, în Derby d’Italia. Inter e pe locul 7, în Serie A
  6. Echipa din România care face show în Liga Campionilor. A doua victorie, în două etape
  7. Meci fabulos la Arad: UTA a revenit de la 0-3 în meciul cu FC Argeș
  8. Șoc în rugby! Cea mai mare națională din lume a suferit cea mai drastică înfrângere din istorie, pe teren propriu
  9. Accidentare groaznică pentru fostul jucător al lui Dinamo. Homawoo s-a prăbușit pe teren și a avut o criză de epilepsie VIDEO
  10. Decizia radicală luată de Pep Guardiola, după nouă ani la Manchester City: „Clubul are nevoie de o schimbare.”