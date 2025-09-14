"Scena incredibila la Dinamo - Astra: Sumudica a ajuns la spital!"

O scena incredibila a avut loc in timpul meciului dintre Dinamo si Astra, din Cupa Romaniei. Antrenorul giurgiuvenilor, Marius Sumudica, a parasit stadionul pentru a merge la spital!

In minutul 70 al partidei disputata in Stefan cel Mare, Sumudica a plecat de pe banca Astrei la vestiare, fiind insotit de unul dintre maseori. Ulterior, acesta a parasit chiar si stadionul, desi echipa sa se afla pe teren intr-un meci important, indreptandu-se spre spital.

La finalul partidei, oficialii formatiei de la malul Dunarii au afirmat ca tehnicianul a avut "palpitatii" si a plecat la spital pentru un control de urgenta.

"Marius a avut niste palpitatii la inima. In repriza a doua am inteles ca s-au agravat si a plecat la spital. Nu s-a mai intamplat asa ceva, dar suntem pe final de sezon si stresul isi pune amprenta, sunt problemele de zi cu zi in fotbalul nostru", a declarat la finalul partidei "secundul" lui Sumudica de la Astra, Bogdan Andone.

Potrivit postului Sport.ro, Marius Sumudica ar fi ajuns la Spitalul Militar din Bucuresti in jurul orei 23, fiind in afara pericolului.

Cu toate acestea, antrenorul Astrei si-a inchis telefonul si a refuzat sa discute cu presa sau cu cei din conducerea clubului.

Astra a fost eliminata in sferturile de finala ale Cupei Romaniei dupa un meci nebun cu Dinamo, care s-a impus cu scorul de 2-1.

Gnohere a deschis scorul in prima repriza, Enache a egalat pentru Astra in minutul 90, insa Palici a calificat-o pe Dinamo cu un gol marcat la ultima faza a partidei.

M.D.

