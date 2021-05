Sotia handbalistului spaniol de la Dinamo va fi inmormantata la Constanta. Ea a murit dupa 8 zile in coma

Dinamo Bucuresti a anuntat, luni seara, ca va participa la inmormantarea sotiei lui Javier Humet."Saptamana grea pentru campionii nostri! Marti, debut in Cupa Romaniei , direct in turul 2, cu CSM Focsani. Miercuri, toata echipa va fi merge la Constanta, pentru a fi alaturi de Javier Humet, la inmormantarea sotiei sale. Joi, turul 3 in Cupa Romaniei.Pornim favoriti cu Focsani si e normal sa ne facem calcule pentru mai departe: cel mai probabil vom da piept cu CSM Bucuresti . Sambata si duminica: semifinala si finala Cuper Romaniei! Ultimul bal inainte de vacanta!", a transmis Dinamo Bucuresti.Ana Aida Humet a decedat, la doar 31 de ani, in urma unui accident vascular cerebral, suferit in 9 mai, chiar in noaptea de dupa castigarea titlului de catre Dinamo.