Formaţia Universitatea Cluj a terminat la egalitate, sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-3, cu echipa Dinamo, într-un meci din etapa a opta a play-out-ului Superligii.

Dinamo a avut 2-1 şi 3-2, iar gazdele au egalat în minutul 90+1.

”Dinamo are una dintre cele mai slabe bănci din Liga 1. Banca e teribil de slabă. Dacă Dinamo avea un atacant pe bancă, altul era rezultatul. E inadmisibil să nu am o soluție pe bancă. Sunt niște greșeli inimaginabile să am o asemenea bancă atunci când e război și e focul cât casa.

Mă uit pe bancă, nu ai soluții. Iei gol în minutul 90, nu e întâmplător. Tot de aici pleacă.

Este inimaginabil, banca este ceva... Nu am ceva să aleg de acolo. Știți câți jucători a transferat Kopic? Trei mari și lați. Pe Velkovski, pe Milanov și pe Pavicic. Atât!

Ăștia trei. În rest, pe toți ceilalți i-au transferat specialiștii de acolo, cei care au nu știu ce școli și stau pe salarii de câte 7.500 de euro pe lună”, a declarat Florin Prunea, la Digi Sport Special.

Mihai Stoica a făcut calculele pentru Dinamo și lucrurile nu arată bine. ”M-am uitat acum.... Dinamo a cam retrogradat. De ce? Dinamo mai are o singură şansă: ca Iaşi să piardă la Sibiu şi Botoşani la Galaţi, pentru că Dinamo este la egalitate de puncte cu FCU Craiova 1948, care joacă la Arad şi acasă cu Sibiu.

E greu de crezut că FCU Craiova 1948 nu va câştiga un meci din astea două. Trebuie ca Hermannstadt să bată Iaşi, iar Voluntari să piardă cu ”U”.

Este o ultimă etapă a play-out-ului cum nimeni nu credea că se va ajunge. Botoşani nu a scăpat de retrogradarea directă, pentru că este dezavantajată la egalitate de puncte cu celelalte echipe”, a spus Mihai Stoica.

