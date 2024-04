Antrenorul lui Dinamo, răspuns dur pentru fani și contestatari. Ce a răspuns acesta

Antrenorul croat al celor de la Dinamo, Zeljko Kopic, și-a lăudat jucătorii după ultimul meci, terminat la egalitate, scor 1-1, cu FCU Craiova.

Kopic a spus că nu a a greșit strategia pentru acest meci ci a fost doar o simplă eroare.

Zeljko Kopic a dat un răspuns criticilor de la finalul partidei FCU Craiova - Dinamo, ami ale celor venite din partea fanilor.

Partida FCU Craiova - Dinamo s-a încheiat 1-1, în etapa cu numărul cinci din play-out iar alb-roșii sunt în continuare în pericol de a retrograda.

”A fost dificil pentru noi, cred că am jucat bine în prima repriză, am avut control ofensiv al partidei, ne-am creat șanse. În repriza a două la fel, am avut ceva oportunități, nu e ușor când primești gol în ultimul minut, dar trebuie să analizăm situația, am făcut asta și să pregătim meciul de mâine”, a declarat Zeljko Kopic.