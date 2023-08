Ovidiu Burcă: "Am rămas cu un gust amar" Ce l-a mâhnit pe antrenorul lui Dinamo după 1-1 cu Petrolul

Antrenorul echipei Dinamo, Ovidiu Burcă, s-a declarat, sâmbătă seară, nemulţumit de starea gazonului de pe stadionul Arcul de Triumf. “Statul nu este un bun administrator pentru stadioane!”, a afirmat el.

“La gol am făcut o eroare pe care noi, în mod normal nu o facem. Am greşit o singură dată, dar nu e prea mult de vorbit despre fotbal, pentru că nu a fost mult fotbal. Foarte multe greşeli de ambele părţi. Se întâmplă. Asta e situaţia. Am încercat să schimbăm multe lucruri astăzi, să avem un joc mai direct. Golubovic dă acea pasă, pe care nu ar fi trebuit să o dea. Sunt greşeli inerente.

Am rămas cu un gust amar să văd cea mai bună suprafaţă de joc din România cum arată acum. Credeţi că o să ne dea cineva banii înapoi că nu s-a prezentat gazonul cum trebuie? Iar o să se spună că am ceva cu statul, pentru că afirm că statul nu este un bun administrator pentru aceste stadioane”, a spus Ovidiu Burcă.

Florin Pîrvu, antrenorul echipei Petrolul, spune şi el că starea gazonului a fost una foarte proastă. „Ştiam că urmează un meci foarte dificil, cred că şi terenul a contribuit la acest lucru. Nu vreau să găsesc scuză în asta, eu zic că rezultatul este echitabil.

Ne-am dorit foarte mult să câştigăm, dar am întâlnit un adversar puternic când joacă acasă, terenul prost a făcut ca jocul nostru să nu mai fie aşa de spectaculos. Până pe 4 septembrie când se încheie perioada de transferări, lucrurile rămân deschise la noi”, a declarat Florin Pârvu.

Echipa Dinamo Bucureşti a încheiat la egalitate, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia Petrolul Ploieşti, într-un meci din etapa a şaptea a Superligii.

