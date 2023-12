Dinamo nu bate pe nimeni, dar face scandal: ”Destul! Dacă nu jigneşti, nu exişti”

FC Dinamo a transmis un comunicat Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA) prin care cere să beneficieze de un arbitraj corect, apreciind că la meciul cu Sepsi OSK, scor 1-2, din Superliga, se poate vorbi de viciere de rezultat.

În comunicatul semnat de administratorul special Andrei Nicolescu se subliniază că Dinamo nu poate fi ignorată şi nu va fi victima “incompetenţei şi jocurilor de culise“.

Redăm comunicatul transmis de FC Dinamo, echipă care a ajuns la 12 meciuri la rând fără victorie în Superliga:

“Către Comisia Centrală a Arbitrilor,

Domnului Kyros Vassaras,

Preşedinte al CCA

DESTUL!

În data de 09.11.2023, am depus la CCA un memoriu în care semnalam o serie de erori de arbitraj, comise împotriva echipei noastre. Cu acel prilej, v-am supus atenţiei exemple concrete, însoţite de materiale video, şi v-am solicitat să faceţi demersurile necesare, în exercitarea funcţiei pe care o deţineţi, pentru ca Dinamo, la fel ca orice altă echipă din fotbalul românesc, să beneficieze de un ARBITRAJ CORECT, COMPETENT SI RESPONSABIL.

Au trecut aproape 30 de zile de la memoriul menţionat. Nu am primit niciun răspuns. Erorile împotriva echipei noastre, confirmate de specialişti care nu pot fi bănuiţi de subiectivism sau simpatii dinamoviste, au continuat într-un ritm inacceptabil.

Cel mai recent exemplu: în partida desfăşurată, în data de 4 decembrie 2023, la Sfântu Gheorghe, cu Sepsi OSK, au existat DOUĂ FAZE, într-un interval de doar 20 de minute, în care fotbalişti ai echipei noastre au fost faultaţi în careul echipei adverse.

Concret:

• În minutul 21, Branislav Ninaj, jucătorul echipei Sepsi OSK, l-a lovit cu cotul în cap pe jucătorul lui Dinamo, Razvan Patriche;

• în minutul 41, acelaşi Branislav Ninaj îl loveşte cu umărul în figură pe jucătorul lui Dinamo, Lamine Ghezali.

Ţinând seama că, în ambele cazuri, se putea acorda lovitură de pedeapsă, cele două faze menţionate făceau obiectul verificării VAR. Aşadar, chiar şi în situaţia în care domnului Radu Petrescu, “centralul” partidei, i-ar fi “scăpat” cele două incidente, colegii domniei sale din cabina VAR puteau face necesarele şi regulamentarele intervenţii.

Cu toate acestea, cele două momente au fost ignorate! Partida s-a terminat cu scorul de 2-1 în favoarea echipei SEPSI OSK. Aşadar, în opinia noastră – susţinută, repet, de imagini video şi de analize de specialitate, realizate de arbitri – ne confruntăm cu un caz evident de viciere de rezultat. Din păcate, doar unul dintr-o serie absolut inacceptabilă de cazuri similare.

Domnule Vassaras, onorată Comisie Centrală, stimaţi arbitri români, DESTUL!

În momentul în care am preluat conducerea acestei echipe, am decis să nu comentăm arbitrajele. Luni de zile, etapă de etapă, observam erorile de arbitraj, dar am preferat să ne referim doar la neajunsurile echipei noastre. Am ales să comunicăm despre ce am greşit noi şi despre ce ar trebui să facem mai bine. Aşa am crezut, şi credem în continuare, că este decent, civilizat, profesionist.

Însă “tăcerea” noastră pare să fi fost considerată slăbiciune.

Cunoaştem bine “obiceiul pământului”: nu merge echipa, găsiţi vinovaţi în altă parte. Noi am refuzat acest obicei. Însă, într-o lume obişnuită cu impostori, cu strigăte, cu plânsete, cu vechi complicităţi, cu ieşiri agresive în public, urmate de împăcări obscure în privat, abordarea noastră s-a dovedit, iată, inadecvată. “Dacă nu jigneşti, nu exişti!”, acesta pare să fie motto-ul universului în care “ăştia noi de la Dinamo” pot fi ignoraţi la infinit.

Greşit, stimaţi domni!

Dinamo nu poate fi ignorată. Înţelegem că mai sunt unii, încă tineri şi nederanjaţi de studiul istoriei fotbalului românesc (nederanjaţi, de altfel, de niciun alt studiu), care cred că Dinamo este o echipă mică. Lipsa totală de informaţie şi de înţelegere este păcatul lor, nu al nostru.

Dinamo a fost, este şi va rămâne un reper incontestabil al fotbalului românesc. Al sportului românesc. Al României. Dinamo este un simbol identitar al

Capitalei şi al societăţii româneşti. Cine nu înţelege această axiomă, confundă ziua cu noaptea şi adevărul cu minciuna.

În ultimii ani, Dinamo a traversat cea mai grea perioada din istorie, nu din vina actualei echipei de conducere. În prezent, suntem foarte aproape să ieşim din insolvenţă. Toate salariile sunt plătite la zi. Construim un lot, o echipa administrativă, facem, firesc, necesarele ajustări. Mai şi greşim. Învăţăm din greşeli. Reconstrucţia adevărată durează. Este grea! Cu momente de cumpănă!

Încă jucăm slab. Înscriem revoltător de rar. Vom juca mai bine. Vom înscrie mai des. Inclusiv din penalty, atunci când vom primi regulamentar acest drept.

Nu cerem ajutorul nimănui. Doar să fim lăsaţi să ne apărăm şansele, să ne câştigăm meciurile cu propriile forţe şi cu un ARBITRAJ CORECT.

La meciul de ieri, la faza din minutul 21, am auzit un comentariu TV de un subiectivism monumental: “Patriche a intrat cu capul în antebraţul lui Ninaj!” Aşa se descrie, mai nou, o lovitură cu cotul?! Sunt arbitrii din camera VAR influenţaţi de comentariile live?! Exclus, teoretic. Dar, practic?

Domnule Vassaras, onorată Comisie Centrală, stimaţi arbitri români, va asigurăm că ne vom apăra drepturile riguros, transparent şi vehement. La fiecare meci şi la fiecare fază!

Noi, “ăştia noi de la Dinamo”, care, se pare, nu suntem conectaţi la reţelele de influenţă, avem alte mijloace: sunt conectaţi la decenţă, la lege, la regulamente, la bun simţ. Şi le vom folosi pe toate. Nu vom fi victimele de serviciu ale incompetenţei sau ale jocurilor de culise.

Domnule Vassaras, onorată Comisie Centrală, stimaţi arbitri români, ARBITRATI-NE CORECT!

Domnule Vassaras, ce credeţi că se întâmplă în lumea civilizată, europeană, normală la cap, când un Preşedinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor primeşte un memoriu de la o echipă?

Probabil nu aveţi idee. Vă ajutăm noi: RĂSPUNDE!

Cu stimă şi cu încredere că, în ciuda a tot ceea ce s-a întâmplat până acum, DINAMO VA FI ARBITRATĂ CORECT.

Dinamo 1948 S.A,

Administrator Special,

Andrei Nicolescu“.