Eșec dramatic pentru Dinamo în Liga 1. ”Câinii” conduceau în minutul 90! Fanii l-au dezbrăcat pe Sorescu după meci

Formaţia CS Mioveni a învins, joi, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Dinamo, într-un meci din etapa a XX-a a Ligii 1 Casa Pariurilor, în care a revenit pe final de la 0-1.

Au marcat Sanoh ‘90+3 (penalti) şi Rusu ‘90+5 pentru gazde, respectiv Sorescu ’62 (penalti) pentru Dinamo.

În minutul 66, Sorin Costreie şi-a chemat brigada la centru pentru scurt timp. Ar fi fost vorba de scandări rasiste la adresa lui Sanoh, potrivit Digi Sport.

Deian Sorescu a declarat că a fost dezbrăcat de suporteri după meci. ”Veneam după o victorie, aveam alt moral şi credeam că putem lua cele trei puncte. Am luptat, dar la fel ca la celelalte meciuri pierdem pe final. Când văd tabela şi văd ca e minutul 80 deja încep să tremur. Nu ştiu de ce avem problema asta, probabil cei din staff se vor ocupa de asta. Păcat că am avut meciul în mână.

M-au chemat fanii să vorbesc... M-au tras de tricou şi mi-au dat tricoul jos. Îi înţeleg. Îmi găsesc greu cuvintele şi nu ştiu ce pot să mai zic.

Am încetat să mă uit la celelalte meciuri pentru că cel mai important e ce facem noi...Mergem acolo la Farul cu un singur gând: să căştigăm. Nu ştiu ce trebuie să se întâmple la Dinamo din iarnă ca să se schimbe ceva... Eu mai vreau să rămân. Nu am făcut niciodată jumătăţi de măsură. Am venit cu braţele deschise”, a afirmat Sorescu, potrivit telekomsport.ro.

CS Mioveni: Ducan – Balaur (Coşereanu ’77), Scarlatache, Garutti – Oancea, Panait (Toma ’64), Dumitriu, Burnea (Şerbănică ’65)– Buziuc (Rădescu ’77), Rusu, Blănaru (Sanoh ’50). Antrenor: Alexandru Pelici

Dinamo: Iliev – Radu (Grigore ’81), Pinto, Ehmann, Kainourgios – Itu (Nunic ’65), Răuţă (Borduşanu ’83), Carp, Torje – Ţîră (Ivanovski ’46), Sorescu. Antrenor: Mircea Rednic

Cartonaşe galbene: Rusu ‘3, Sanoh ’73 / Răuţă ’18, Kainourgios ’45, Radu ’48, Sorescu ‘71

Arbitri: Sorin Costreie - Ionel Dumitru, Florin Păunescu - Iulian Dima

Observatori: Paul Cazan, Marian Dorobanţu

Lider în clasament este CFR Cluj, care are 51 de puncte (19 jocuri). Pe poziţia a doua se află FCSB – 46 de puncte, iar pe 3 este FC Voluntari – 34 de puncte. CS Mioveni ocupă locul 11, cu 20 de puncte, în timp ce Dinamo este pe 15, cu 12 puncte.

