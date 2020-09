Un fost dinamovist merge la Botosani sa se bata cu Mourinho in Europa League

"FC Botosani a semnat cu Andrei Tircoveanu, mijlocas de 23 de ani venit din postura de liber de contract de la FC Viitorul , ultimul sezon fiind imprumutat la Concordia Chiajna in Liga a 2-a", a anuntat FC Botosani.Ziare.com a informat in exclusivitate inca de saptamana trecuta despre acest transfer.Nascut in 97, Tircoveanu a facut parte din nationala de juniori, echipa in care mai jucau Cicaldau, Dragos Nedelcu, Andrei Ivan, Manea sau Patrick Petre.Fotbalistul a facut junioratul la Dinamo , unde a debutat si in prima liga.