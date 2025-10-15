Dinamo e ”groggy” în Liga Campionilor. Ce s-a întâmplat cu campioana României

Autor: Teodor Serban
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 21:27
299 citiri
Dinamo e ”groggy” în Liga Campionilor. Ce s-a întâmplat cu campioana României
Echipa lui Dinamo. FOTO: Facebook / CS Dinamo Handbal

Campioana Dinamo Bucureşti a fost învinsă miercuri, în deplasare, de formaţia Aalborg Handball, scor 34-28 (18-14), în meci contând pentru etapa a V-a din grupa A a Ligii Campionilor. Este al cincilea eşec consecutiv pentru Dinamo, care se află în continuare pe ultimul loc în grupă, cu 0 puncte.

Principalii marcatori ai partidei au fost Knorr 8 goluri, Hangaard 5, pentru gazde, respectiv Valdes 6, Pelayo 4, Akimenko 3, pentru Dinamo.

De remarcat al patrulea gol reuşit de Dinamo, prin Langaro (min. 13), care a reprezentat şi atingerea bornei de 3.000 de goluri în Liga Campionilor de către campioana României.

În celelalte partide din etapa a V-a se mai joacă, miercuri şi joi, meciurile dintre Industria Kielce – HBC Nantes, Fuchse Berlina - Kolstad Handball şi Sporting Lisabona –Veszprem HC.

Campioana României a pierdut şi în primele patru etape, 30-33 cu Sporting Lisabona, 28-31 cu Kolstad Handball, 27-30 cu Veszprem HC şi 31-32 cu Fuchse Berlin. În runda a şasea va evolua pe teren propriu, cu Industria Kielce, în 23 octombrie.

În stagiunea precedentă, campioana României nu a trecut de faza play-off a competiţiei, fiind eliminată de câştigătoarea ulterioară a trofeului, SC Magdeburg.

Ce surpriză! Naționala României a făcut un meci uriaș cu campioana olimpică. Totul s-a decis în ultimul minut
Ce surpriză! Naționala României a făcut un meci uriaș cu campioana olimpică. Totul s-a decis în ultimul minut
Naţionala României a fost învinsă miercuri, în deplasare, de reprezentativa Norvegiei, scor 29-27 (16-11), în primul meci din grupa 1 a EHF EuroCup. Competiţia este dedicată echipelor deja...
Dinamo a avut un meci dramatic în Liga Campionilor. Gol decisiv în ultima secundă
Dinamo a avut un meci dramatic în Liga Campionilor. Gol decisiv în ultima secundă
CS Dinamo București a fost învinsă dramatic de echipa germană Fuchse Berlin, cu 32-31 (16-18), joi seara, în Max-Schmeling-Halle, în Grupa A a Ligii Campionilor la handbal masculin....
#Dinamo, #Liga Campionilor, #handbal, #campioana, #Romania , #stiri handbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Acum e oficial! Lovitura pentru Gica Hagi
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Mihai Popescu va pleca de la FCSB! Gigi Becali si-a anuntat decizia in direct
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Dinamo e ”groggy” în Liga Campionilor. Ce s-a întâmplat cu campioana României
  2. S-a încheiat telenovela ”Max Verstappen la Mercedes”. Era doar o chestiune de timp
  3. Ce surpriză! Naționala României a făcut un meci uriaș cu campioana olimpică. Totul s-a decis în ultimul minut
  4. Arabii au început să dea în Cosmin Olăroiu: ”La întâmplare! Echipa are nevoie de un selecționer”
  5. Titular la națională, dat afară de la FCSB! Gigi Becali: "Ce să mai fac cu el?”
  6. Umilită în Feroe, posibila adversară a României și-a dat afară selecționerul
  7. Formula 1: piloții confirmați pentru noul sezon + singurele semne de întrebare
  8. A cincea soție a lui Ilie Năstase a dat detalii despre divorț: ”Voia să scape cât mai repede de ea”
  9. ”Ne dau ăia 6-0 dacă ne prind!” Perspectivă sumbră pentru națională la barajul de Mondiale
  10. Cupa Messi: unde va avea loc și ce echipe vor participa

Ultimele emisiuni

Acum 2 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 143 - Avertisment de la Poliția Română